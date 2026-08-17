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Pád na Tour, zlomená klíční kost a konec sezony. Vingegaard už letos nenastoupí

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  10:59
Jonas Vingegaard před startem 15. etapy Tour de France.

Jonas Vingegaard před startem 15. etapy Tour de France. | foto: Reuters

Jonas Vingegaard přijíždí na start 15. etapy Tour.
Jonas Vingegaard během 15. etapy Tour de France 2026.
Jonas Vingegaard míří na vyšetření po pádu v 15. etapě Tour de France.
Dán Jonas Vingegaard dokončuje 14. etapu Tour de France.
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Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos přidal do sbírky prestižních triumfů Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezonu. Oznámila to jeho stáj Visma-Lease a Bike.

Devětadvacetiletý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France, kterou v minulosti dvakrát opanoval. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v Montrealu.

„Po dlouhém a intenzivním závodním období jsme po Tour de France tak jako tak plánovali delší pauzu na zotavenou. Kvůli zranění klíční kosti jsem ale musel odložit začátek přípravy, takže není v mé moci se v nejbližší době dostat zpět na vrcholnou úroveň,“ uvedl Vingegaard v prohlášení týmu.

„Zaměříme se teď na optimální přípravu na cíle v sezoně 2027. Konkrétně o nich budeme s týmem teprve diskutovat,“ dodal jezdec, který letos vyhrál také závody Paříž-Nice a Kolem Katalánska.

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Květnovým triumfem při své premiéře na Giru d’Italia se Vingegaard zařadil po bok legendárních cyklistů, kteří dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour. Navázal na vítězství na Tour de France z let 2022 a 2023 a loňské prvenství na Vueltě. Všechny tři slavné závody před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.

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