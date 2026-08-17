Pád na Tour, zlomená klíční kost a konec sezony. Vingegaard už letos nenastoupí

Devětadvacetiletý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France, kterou v minulosti dvakrát opanoval. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v Montrealu.
„Po dlouhém a intenzivním závodním období jsme po Tour de France tak jako tak plánovali delší pauzu na zotavenou. Kvůli zranění klíční kosti jsem ale musel odložit začátek přípravy, takže není v mé moci se v nejbližší době dostat zpět na vrcholnou úroveň,“ uvedl Vingegaard v prohlášení týmu.
„Zaměříme se teď na optimální přípravu na cíle v sezoně 2027. Konkrétně o nich budeme s týmem teprve diskutovat,“ dodal jezdec, který letos vyhrál také závody Paříž-Nice a Kolem Katalánska.
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Pozadí Vingegaardova pádu: role motorky, méně přilnavé pláště i ochranář Del Toro
Květnovým triumfem při své premiéře na Giru d’Italia se Vingegaard zařadil po bok legendárních cyklistů, kteří dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour. Navázal na vítězství na Tour de France z let 2022 a 2023 a loňské prvenství na Vueltě. Všechny tři slavné závody před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.