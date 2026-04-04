Husí kůže, dva závody v jednom. Kostková legenda Oude Kwaremont zase ožívá

Oude Kwaremont. Obávané kostkové stoupání cyklistického monumentu Kolem Flander. Spolu s Koppenbergem a Paterbergem člen tria nejslavnějších hellingenů. Od devadesátých let rovněž zákonem chráněná součást národního kulturního dědictví.
Už v neděli se na něm bude rozhodovat 110. ročník slavného vlámského klání.
Zavelí zde slovinský fenomén Tadej Pogačar k drtivé obhajobě loňského prvenství? Nebo přes něj bude šlapat už zcela osamocený, jak je jeho zvykem? A co kdyby tu naopak útočili Nizozemec Mathieu van der Poel či domácí debutant Remco Evenepoel!