Mistr světa vstoupí právě na italské jednorázovce do letošní sezony. Na startu v historickém centru Sieny není většího favorita. Vždyť vyhrál poslední dva ročníky způsobem, který naprosto zdecimoval zbytek pelotonu.
V roce 2024 strávil Pogačar v úniku 82 kilometrů, loni dvaašedesát, a to se musel po tvrdém pádu dotahovat na vedoucího Pidcocka, přesto ho v závěru s roztrhaným duhovým dresem s přehledem porazil. Když na ikonické náměstí Il Campo dojížděl, vyrovnal rekord legendárního Spartakuse – Fabiana Cancellary. Na Slovincovu počest letos dokonce pojmenovali úsek Colle Pinzuto.
„Je to můj první závod, takže doufám, že se mi podaří dobře odstartovat sezonu. Doteď jsem fandil z gauče, takže se těším, až se zase zapojím a konečně začnu závodit. Tým je momentálně na dobré vlně, má za sebou už mnoho vítězství a doufáme, že v tom budeme pokračovat i v dalších závodech,“ dodává Pogačar.
Jedním z největších konkurentů bude i tentokrát britský lídr stáje Q36.5 a vítěz z roku 2023 Tom Pidcock. Naposledy to byl on, kdo 70 kilometrů před páskou nástupem rozdrobil hlavní pole a ujel s Pogačarem. Letos vynechal kompletně cyklokrosový kalendář a týdny se netradičně připravoval v Chile.
I tentokrát se novináři Pogačara zeptali, v jaké pasáži hodlá rozhodnout o svém vítězství. V minulosti už ukázal, že dokáže svůj plán vyjevit do puntíku. A pak ho i splnit. „Počkám si, až za to vezme Del Toro,“ odpověděl před letošním ročníkem s úsměvem Slovinec.
Právě Isaac del Toro by mohl být jedním z jeho největších konkurentů, jenomže obléká barvy UAE Emirates.
Už loni mexický supertalent šokoval ve dvaadvaceti letech na Giru, kde jezdil v růžovém až do dvacáté etapy, než ho Simon Yates vysvlékl. Celkem si v loňské sezoně připsal neuvěřitelných 18 profi vítězství, lepší už byl jen Pogačar.
A tam kde skončil, letos začal. Na Kolem Spojených arabských emirátů stejně jako Slovinec v minulých letech dominoval, vyhrál dvě etapy i celkové pořadí. Navíc je stejně jako on výbušným typem vrchaře s výbornou technikou, kterou si přinesl z horských kol.
Dalším favoritem je belgický univerzál Wout van Aert, který tady před osmi lety v zabláceném závodě dojel osmý. O rok později výsledek zopakoval a v covidovém ročníku 2020 slavil prvenství. Pět let na prašných toskánských silnicích chyběl. Loni se na bílé cesty vrátil v rámci etapy na Giru, kde si dojel pro vítězství. A tak si vzpomněl opět na Strade Bianche. Jenže nedávno ho trápil zraněný kotník a prodělaná nemoc.
Opomenout nejde další mladou naději, Francouze Paula Seixase, který v devatenácti letech nadchl vítězstvím na Faun-Ardèche Classic a řadí se do užšího kruhu favoritů.
A zastoupení bude mít na prašných italských silnicích i česká cyklistika. Nová posila týmu Movistar Pavel Novák v jednadvaceti letech okusí ve své první profesionální sezoně nevyzpytatelný profil závodu.
Ten je letos vůbec nejkratší po třech letech, v nichž vždy slavil Pogačar. Pořadatelé zkrátili celkovou délku na 203 kilometrů a ubrali také délku prašných úseků, kterých je dohromady čtrnáct.
Změní se tím něco, nebo si slovinský fenomén dojede pro rekordní triumf?