Nemůže se pyšnit tak bohatou historií jako ostatní klasiky, přesto od jiných svou neopakovatelnou estetikou natolik vybočuje, že se mnoho fanoušků pravidelně dožaduje, aby byla uznána za šestý monument. Jubilejní 20. ročník Strade Bianche je tady. Krásné bílé toskánské cesty, prach, šotolina a největší hvězdy současného pelotonu v čele s Tadejem Pogačarem, který útočí na rekordní čtvrtý triumf.

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche. Na trati si užil i přízeň fanoušků. | foto: AP

Mistr světa vstoupí právě na italské jednorázovce do letošní sezony. Na startu v historickém centru Sieny není většího favorita. Vždyť vyhrál poslední dva ročníky způsobem, který naprosto zdecimoval zbytek pelotonu.

V roce 2024 strávil Pogačar v úniku 82 kilometrů, loni dvaašedesát, a to se musel po tvrdém pádu dotahovat na vedoucího Pidcocka, přesto ho v závěru s roztrhaným duhovým dresem s přehledem porazil. Když na ikonické náměstí Il Campo dojížděl, vyrovnal rekord legendárního Spartakuse – Fabiana Cancellary. Na Slovincovu počest letos dokonce pojmenovali úsek Colle Pinzuto.

Slovinec Tadej Pogačar si jede pro třetí vítězství na klasice Strade Bianche

„Je to můj první závod, takže doufám, že se mi podaří dobře odstartovat sezonu. Doteď jsem fandil z gauče, takže se těším, až se zase zapojím a konečně začnu závodit. Tým je momentálně na dobré vlně, má za sebou už mnoho vítězství a doufáme, že v tom budeme pokračovat i v dalších závodech,“ dodává Pogačar.

Jedním z největších konkurentů bude i tentokrát britský lídr stáje Q36.5 a vítěz z roku 2023 Tom Pidcock. Naposledy to byl on, kdo 70 kilometrů před páskou nástupem rozdrobil hlavní pole a ujel s Pogačarem. Letos vynechal kompletně cyklokrosový kalendář a týdny se netradičně připravoval v Chile.

Hektické jaro je zase tady! Deset otázek na prahu velkých cyklistických klasik

I tentokrát se novináři Pogačara zeptali, v jaké pasáži hodlá rozhodnout o svém vítězství. V minulosti už ukázal, že dokáže svůj plán vyjevit do puntíku. A pak ho i splnit. „Počkám si, až za to vezme Del Toro,“ odpověděl před letošním ročníkem s úsměvem Slovinec.

Právě Isaac del Toro by mohl být jedním z jeho největších konkurentů, jenomže obléká barvy UAE Emirates.

Už loni mexický supertalent šokoval ve dvaadvaceti letech na Giru, kde jezdil v růžovém až do dvacáté etapy, než ho Simon Yates vysvlékl. Celkem si v loňské sezoně připsal neuvěřitelných 18 profi vítězství, lepší už byl jen Pogačar.

Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro.

A tam kde skončil, letos začal. Na Kolem Spojených arabských emirátů stejně jako Slovinec v minulých letech dominoval, vyhrál dvě etapy i celkové pořadí. Navíc je stejně jako on výbušným typem vrchaře s výbornou technikou, kterou si přinesl z horských kol.

Dalším favoritem je belgický univerzál Wout van Aert, který tady před osmi lety v zabláceném závodě dojel osmý. O rok později výsledek zopakoval a v covidovém ročníku 2020 slavil prvenství. Pět let na prašných toskánských silnicích chyběl. Loni se na bílé cesty vrátil v rámci etapy na Giru, kde si dojel pro vítězství. A tak si vzpomněl opět na Strade Bianche. Jenže nedávno ho trápil zraněný kotník a prodělaná nemoc.

Strade Bianche 2026: Trasa, startovní listina a kde sledovat živě?

Opomenout nejde další mladou naději, Francouze Paula Seixase, který v devatenácti letech nadchl vítězstvím na Faun-Ardèche Classic a řadí se do užšího kruhu favoritů.

A zastoupení bude mít na prašných italských silnicích i česká cyklistika. Nová posila týmu Movistar Pavel Novák v jednadvaceti letech okusí ve své první profesionální sezoně nevyzpytatelný profil závodu.

Ten je letos vůbec nejkratší po třech letech, v nichž vždy slavil Pogačar. Pořadatelé zkrátili celkovou délku na 203 kilometrů a ubrali také délku prašných úseků, kterých je dohromady čtrnáct.

Změní se tím něco, nebo si slovinský fenomén dojede pro rekordní triumf?

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Skvělý Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

Aktualizujeme
Martin Nečas se raduje s úspěšného rozhodujícího nájezdu proti Dallasu.

V životní formě hrající Martin Nečas dokázal bodovat i v šestém startu po návratu z olympiády. Páteční výhru Colorada 5:4 po penaltovém rozstřelu nad Dallasem režíroval čtyřmi body (1+3) a proměněným...

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, kdy hrají Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hraje na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Šampionát se letos koná od 5. do 17....

7. března 2026  7:34

Baseballisté nezvládli klíčový duel na WBC. Od Tchaj-wanu schytali debakl

Český baseballista Martin Červinka při utkání s Tchaj-wanem.

Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic klíčový duel s Tchaj-wanem vysoko 0:14, skončil už po sedmé směně. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině...

7. března 2026  7:12

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Jak na dlouhánky? Důraz a rychlost, velí Reisingerová. Češky hledají i kapitánku

Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek

Sestava pro kvalifikaci o mistrovství světa je už nějakou dobu známá. Kdo ale nahradí Terezu Vyoralovou v roli kapitánky či jak si basketbalistky poradí v užší rotaci pivotek, se teprve ukáže. Obě...

7. března 2026  6:45

Forman nechtěl Spartu, už se těší: Hovory s Chlapíkem v 7:30 končí. No friends!

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Miroslav Forman proti Spartě? Emotivnější příběh předkolo extraligového play off napsat nemohlo. Rudým barvám se hokejový poctivec oddal na dlouhých 15 sezon, cinklo mu šest medailí, loni se ho...

6. března 2026  21:48,  aktualizováno  7. 3.

KVÍZ: Startuje další sezona formule 1, co si ale pamatujete z té minulé?

Lando Norris slaví s týmem titul mistra světa formule 1.

Zimní pauza je u konce, formule 1 se vrací. Už v neděli odstartuje prvním závodem v Austrálii, ale co si pamatujete o předchozí sezoně? Otestujte své znalosti v krátkém kvízu.

vydáno 7. března 2026

Ničeho nelituju! Poslední velký rozhovor s Martinou Sáblíkovou coby závodnicí

Premium
Martina Sáblíková aplaudujícímu publiku. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Psal se rok 2003. Patnáctiletá Martina Sáblíková přijela s koučem Petrem Novákem poprvé do Heerenveenu, na mistrovství Evropy žen ve víceboji. Před úvodním závodem na 500 metrů ji trenér v předstihu...

7. března 2026

Bláznivá sezona nekončí! Kämpf v ročníku znovu mění dres, bude hrát s Ovečkinem

David Kämpf během rozcvičení na zápas s Utahem.

Pauza od hokeje, konec v Torontu, Vancouver, olympiáda... A teď další přesun! Hokejový útočník David Kämpf prožívá hodně divokou sezonu. Na závěr jinak klidné přestupní uzávěrky v NHL se stal...

6. března 2026  21:54,  aktualizováno  22:21

Začala zimní paralympiáda. Na zahájení chyběla polovina výprav, včetně Čechů

Představení při zahájení paralympijských her.

Začaly XIV. zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Slavnostní ceremoniál ve Veroně na protest proti plnohodnotné účasti ruských a běloruských sportovců v době pokračující agrese na...

6. března 2026  22:20

Přestupy v NHL mnoho vzruchu nepřinesly. Stěhovali se i dva Češi

John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.

Hokejová NHL má po uzávěrce přestupů před letošním play off. Manažeři týmů měli poslední možnost vyladit kádry pro boje o Stanley Cup. Sledovali jsme kdo se kam stěhuje, řada očekávaných jmen však...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  22:19

