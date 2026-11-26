Závod žen začne v 18.15, závod mužů v 19.45. Už ve čtvrtek se od 18.15 představí juniorky a od 19.45 junioři.
„Ve zdejším areálu jsme začínali před sedmi lety závodem amatérů, ale postupně se nám tady podařilo dostat Český a Evropský pohár a letos v lednu i mistrovství republiky,“ uvedl předseda organizačního výboru ostravského závodu Radovan Šťastný.
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„Letošní Světový pohár je pro nás obrovský krok. Dolní Vítkovice jsou specifické prostředí, které dává závodům úplně jinou atmosféru.“
Novinkou trati, která by měla být rychlejší než při předchozích závodech a která měří 2 648 metrů, jsou dva pískové úseky a dva sjezdy. Počet kol, které cyklisté absolvují, není pevně daný. Rozhodčí ho určují během závodu podle cílového času a tempa vedoucího závodníka.
„Připravujeme skutečně unikátní akci. Závody pod umělým osvětlením se v minulosti jezdily například v Las Vegas, takže s trochou nadsázky můžeme říct, že Ostrava bude novým Las Vegas cyklokrosu,“ řekl na webu cyklistického svazu ředitel závodu Tomáš Ježek.
„Požadavek, aby se u nás jelo za umělého osvětlení, vzešel od promotéra,“ připomněl Radovan Šťastný. „Důvod je prostý – abychom tady v republice mohli mít dva závody Světového poháru, musíme je vměstnat do jednoho víkendu.“
Tradičním dějištěm Světového poháru v Česku je Tábor, který leží zhruba 400 kilometrů od Ostravy. Tam se cyklokrosová elita utká v neděli.
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Do Ostravy dorazí například Belgičané Niels Vandeputte, vedoucí muž světového žebříčku, a Thibau Nys, Nizozemec Tibor Del Grosso, obhájkyně celkového prvenství Světového poháru Nizozemka Lucinda Brand i její krajanka Ceylin del Carmen Alvarado.
Z českých reprezentantů se představí mimo jiné Kristýna Zemanová, Barbora Bukovská, Kryštof Bažant, Michael Boroš, Matyáš Fiala a Jakub Říman. Čtvrteční juniorské závody jsou zdarma, na páteční souboje elity je vstupné 550 korun.