Pomohl vyhrát Sáblíkové, teď už Paur chystá domácí šampionát ve Stupně

V pelotonu doprovázel Martinu Sáblíkovou, občas poodjel ze skupiny, aby natočil pár záběrů, ze kterých chystá video. Pětadevadesátá příčka v cíli druhého ročníku cyklistického závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France bylo to poslední, co bývalý profesionální závodník Ondřej Paur řešil.