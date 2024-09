Biker Cink po Andoře: Když jde příprava bez problémů, dokážu se nachystat

„Povedl se mi start, ale jelo se celkově strašně rychle. Je to v dnešní době těžké se dostat mezi ty úplně nejlepší, všichni jsou na tom dobře. Já se cítil poslední měsíc dobře, ale dva dny před závodem to najednou nebylo nic moc. Měl jsem bolavé nohy a v každém kopci jsem pak měl nohy jako z kamene. Snažil jsem se a bojoval, myslím, že jsem udělal maximum,“ uvedl třiatřicetiletý Cink pro server mtbs.cz.

Právě v Andoře vybojoval v roce 2015 světový bronz, teď na vítězného Alana Hatherlyho z Jihoafrické republiky ztratil přes tři minuty. Do cíle ale dojel jen chvilku po švýcarském velikánovi Ninovi Schurterovi, který byl třináctý. A připsal si nejlepší výsledek v sezoně.

„Povzbudí mě to v tom, že vím, že to pořád jde. Mým cílem byla desítka, ale myslím, že mohu být spokojený. Nebylo to daleko. Celou přípravu jsem směřoval k mistrovství světa. Skoro měsíc jsem byl v Andoře na tréninkovém kempu. Je vidět, že když jde příprava bez problémů, tak se nachystat dokážu. Doufám, že budu zdravý. Vím, že pak můžu jít v tréninku ještě výš a mám tam nějakou rezervu,“ prohlásil Cink, člen stáje Primaflor Mondraker.

Biker Ondřej Cink během olympijského závodu cross country.

Nejlepší výsledek nedělního programu poznamenaného nepříznivým počasím vybojovala pro českou výpravu Simona Spěšná, která v kategorii žen do 23 let finišovala jedenáctá.

„Moc jsem nevěděla, co mám od závodu čekat. Bylo to hodně podobné krosu, jel se šrot do kopce i z kopce. Poslední dvě kola mě bolela. Ani jsem se nekoukala za sebe. Nechtěla jsem vědět, co se tam děje. Rychleji jsem jet nemohla. A s jedenáctým místem jsem spokojená,“ líčila Spěšná, bikerka švýcarského týmu jb Brunex Superior Factory racing.