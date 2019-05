Povedená příprava a kvalitní kolo. Lépe jsem se nikdy necítil, říká Cink

Vypadá to, že příprava na sezonu se povedla.

Až na jednu nemoc proběhla ideálně. Nemohlo to být snad ani lepší. V lednu přišel menší výpadek, kdy jsem onemocněl na Mallorce, ale možná že to bylo dobře, protože jsem si aspoň i odpočinul před Cape Epicem.

Jaký pro vás vlastně byl? Se Sergiem Mantecónem jste hned vypadli z celkového pořadí, ale vyhráli jste poslední etapu.

Jsem s ním hodně spokojený. Po jeho dojetí jsem týden odpočíval a jen se vozil a do té doby se cítím fakt dobře až doteď. Možná to je právě tím, že jsme vypadli z celkového pořadí hned v první etapě a ten závod jsme pojali trochu jinak. Když jsme cítili, že nemůžeme vyhrát etapu, svěsili jsme nohy a dojeli to v klidu. Z tréninkového hlediska to bylo ideální.

V novém týmu Kross tedy velká spokojenost?

Spokojený jsem hlavně s materiálem.

Ten údajně v minulém týmu Primaflor nebyl z nejlepších.

To kolo mi úplně nevyhovovalo jak geometrií, tak komponenty, necítil jsem se na něm úplně dobře. Teď je to jiné, jsem maximálně spokojený, funguje to hodně dobře. Na kole se cítím fajn a myslím, že je to znát. Jsem na tom dobře psychicky a celkově se cítím nejlíp, jak jsem se kdy cítil.

Zatímco loni jste se po sezoně na silnici vracel k horským kolům a neměl jste vyjeté žádné body, nyní jste jedenáctý ve světovém žebříčku. Lepší pozice na startu je asi hodně znát, je to tak?

Je to znát i tady při těch menších závodech, že jsem na startu vepředu, v první lajně. Hned ten závod vypadá úplně jinak. Na svěťáku budu hned startovat i v pátečním shorttracku (podle kterého se určují startovní místa do hlavního závodu cross-country), kdežto loni jsem se dostal jen do posledních dvou. Jsem určitě rád, že jsem si body vyjel zpátky, ambice budou určitě vyšší.

I v shorttracku? Mohl by vám sedět.

Je spíš pro ty silovější závodníky. Já takovou sílu úplně nemám, spíš mi vyhovuje to cross-country. Ale budu bojovat o každé místo a budu se snažit vyjet co nejlepší pozici do nedělního závodu. Nepočítám ale s tím, že bych jezdil o první trojku, na to tam jsou výbušnější a silově vybavenější závodníci. Ale loni mi vyhovovalo, že to bylo dobré rozjetí před nedělním závodem.

V tom už si na umístění na stupních vítězů věříte?

Záleží, jaká to bude trať. Třeba Nové Město, Andorra, tyhle tratě, které mám rád, tak na nich budu mít určitě vysoké ambice. Minimálně umístění do top pětky bych na těchto závodech chtěl.

Po úspěšných cyklokrosových a silničních etapách se na horská kola znovu vrhá i Mathieu van der Poel. Sledujete ho?

Sleduju a je neskutečné, co předvádí – jak v cyklokrosu, tak i na silnici. Ale já doufám, že biky jsou jiný sport. Dokázali ho porazit jak Nino Schurter, tak Gerhard Kerschbaumer. Dělal chyby, když byl unavený, taky je to jenom člověk. Hlavně nesmíme jít na start s tím, že si budeme říkat – na toho nemáme. Každý se dá porazit.

Když jste ho letos viděl vyhrávat klasiky, nezastesklo se vám po silnici?

Pořád se mi líbí. Klidně bych si nějaký klasikářský závod objel, ale být v silničním týmu, objíždět celou sezonu dlouhé etapáky, tak to mi opravdu nevyhovovalo a nebavilo mě to. Nechybí mi to.