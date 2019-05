Zkusil jet na vítězství, nevyšlo to. Ale jsem spokojený, říká pátý Cink

Tak jak nakonec hodnotíte páté místo?

Je to skvělé. Před startem jsem sice říkal, že bych rád vyhrál, a o to jsem se i pokusil, ale Mathieu i Nino byli silnější. Držel jsem se s nimi tak jedno kolo, pak ale Mathieu nastoupil a na to jsem neměl nohy. Snažil jsem se pak bojovat o třetí místo, bohužel to nevyšlo, ale zklamaný nejsem.

Zatímco ve výjezdech jste jeli podobně, většinou vám ujížděli v technice.

V té pasáži AC/DC bylo těžké se s nimi udržet. Technicky jsem na to měl, ale jak tam člověk jede nadoraz a přijede do sjezdu se 185 tepy, je těžko to kolo udržet pod sebou na kořenech. Při tréninku to jede jinak.

Za rok jim to tady vrátíte?

Doufám, že jim to vrátím už letos někde (usměje se).

Na třetím místě jste se pohyboval velkou část závodu. Před sebou i za sebou jste ale nikoho neměl. Vzalo vám to hodně sil?

Já to takhle zkusit chtěl. Chtěl jsem jet na vítězství a ono mi to pak možná chybělo. V posledních kolech už jsem neměl tolik sil, ale říkal jsem si, že budu spokojený, když se dostanu na velké pódium (pro pět nejlepších), to byl cíl. Samozřejmě jsem věděl, že o něj můžu stále přijít, ale nakonec jsem byl silnější než Maxime Marotte a to páté místo udržel. Jsem rád, že to vyšlo, jsem spokojený.

Je to váš nejlepší výsledek od návratu ze silnice.

Jsem rád, že se mi to povedlo. Potvrdil jsem si, že patřím mezi nejlepší, a těším se na další závody.

Kolik wattů vám dodali diváci?

Určitě hodně, bylo to znát v každém kopci. Moc jim děkuju, že přišli a fandili, strašně mi to pomohlo. To páté místo je určitě i jejich zásluha.

Byl to pro vás jiný Světový pohár, když chyběla dlouholetá jednička Jaroslav Kulhavý?

Ten tlak jsem cítil už před závodem, byl obrovský a já jsem nechtěl lidi zklamat. Určitě jsem byl nervóznější než ta léta předtím.

Světový pohár bikerů v Novém Městě na Moravě - v popředí vítěz Mathieu van der Poel, za ním Nino Schurter.

Van der Poel se Schurterem nakonec zbytku pole ujeli o minutu a půl. Je to známka jejich suverenity?

Minuta a půl zase není tolik. Každému vyhovuje jiný závod, já se těším do Andorry, kde mi to vyhovuje a ten závod bude úplně jiný. Tam zase můžu bojovat o vítězství.

Čím vám Andorra sedí?

Cítím tam, že každý rok můžu jet o bednu nebo o vítězství. Vyhovuje mi to tam. Spousta lidí má problém s nadmořskou výškou, já to vždycky udýchám, a navíc mi vyhovuje tamní trať.

Jak své páté místo oslavíte?

Asi si půjdu sednout do ledu. A pak mámě nějakou akci s Krossem (tým), určitě si dáme aspoň jedno pivo.