Věřím, že v Peci budu ještě lepší, hlásí před dalším závodem biker Cink

„Vůbec jsem netušil, že přijde tolik lidí, a jsem za to moc rád. Fandili skvěle. Je to skoro můj domácí závod, vždyť pocházím kousek odsud. Atmosféra byla skvělá a moc všem děkuju,“ radoval se 29letý Cink, jezdec Kross Racing Teamu, který vyrůstal v Újezdě u Svatého Kříže na Rokycansku.



Na trati z vás energie přímo tryskala. Byl to povedený závod?

Popravdě jsem tady potřeboval takového závodníka, jako je Maxim (Marotte). Ten závod byl úplně jiný než loni, od startu jsem musel jet na doraz. Pořád byl mezi námi rozdíl okolo deseti vteřin, nic nebylo rozhodnuté. Až v posledním kole jsem ho zlomil a teprve v tu chvíli uvěřil, že náskok udržím. Jsem moc rád, že se mi povedlo vyhrát.

Nakonec jste na Francouze Marotteho získal náskok 35 vteřin, to není málo.

Je to skvělý. Aspoň mám nějaké porovnání se závodníkem, který jezdí bednu ve Světových pohárech. Jsem šťastný, že forma je před mistrovstvím České republiky dobrá.

Bral jste Město Touškov jako ostrý test před Pecí pod Sněžkou, kde se šampionát jede už nadcházející víkend?

Byl to pro mě testovací závod. Trénoval jsem předtím deset dnů na Šumavě, byl jsem trošku unavený. Ale jelo se mi dobře. Jsem rád, že výkonnost stoupá. Teď budu ještě všechno ladit a doufám, že v Peci bude můj výkon ještě lepší. Budu víc odpočatý a připravený.

Jak se vám zamlouvala letošní trať v touškovské rokli?

Takhle má cross country vypadat. Rychlý závod, technická trať. Jeden dlouhý kopec, další dva prudší, pak single track, často nahoru dolů. Tohle je fakt super trať.

Tím, jak je rychlá, neodpouští žádnou chybu?

Asi ne. Jak ji uděláte, je to složité. Není tak fyzicky náročná, že by byl dlouhý kopec a vytvořily se dlouhé rozestupy. Proto chyby dělat nesmíte, to by se v cíli nasčítalo.