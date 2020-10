Biker Cink nebude kvůli nachlazení startovat na ME v Monteceneri

Zatímco ostatní čeští bikeři zamířili i kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru z Rakouska rovnou do Itálie, kde bydlí a odkud dojíždějí do dějiště MS, které se koná takřka na hranicích se Švýcarskem, současná domácí jednička v elitní kategorii mužů odjela domů.

Devětadvacetiletý Cink potvrdil absenci na ME prostřednictvím sociálních sítí. „Před mistrovstvím světa jsem byl hodně nachlazený a po závodě to bylo ještě horší, což jsem čekal. S tím jsem také do závodu šel, že mě to nejspíš skolí, ale nelituji toho. Jsem rád, že jsem bojoval a přivezl hezký výsledek,“ uvedl Cink.

„Bohužel jsem po závodě proležel tři dny v posteli a necítil se ideálně. Až dnes se cítím normálně, ale společně s trenérem jsme se domluvili na tom, že je lepší ukončit sezonu, odpočinout si a plně se soustředit na příští rok,“ doplnil Cink.