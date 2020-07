Dohnat Jardu? Je to pro mě meta, hlásí Cink po obhajobě v Peci pod Sněžkou

Vítězný Cink potvrdil dobrou formu, kterou prokázal již minulý víkend v Městě Touškově triumfem v úvodním podniku čtyřdílného seriálu Českého poháru. Vedle loňského zlata slavil v minulosti titul také v Bedřichově v roce 2013 a v Kutné Hoře o dva roky později.



Oba dva nejúspěšnější čeští jezdci poslední dekády nepustili na trůn nikoho od roku 2013. Cink vybojoval čtvrté zlato a na Kulhavého ztrácí už jen tři tituly.

„Když se podívám do statistik, tak mě docela dost láká dohnat Jardu v počtu českých titulů. Myslím, že to není až tak nereálný cíl, proto se o to chci pokusit,“ uvedl obhájce Cink.

Na svého největšího konkurenta Jardu Kulhavého ztrácíte po víkendu jen tři tituly, což už není mnoho.

Je to meta, o níž sním. A jak jsem řekl, myslím si, že je to reálný cíl.

Váš největší konkurent měl v pátek pád a do závodu nenastoupil, naposledy vás před dvěma lety v Peci předčil.

Porazil. Já jsem to na něj zkusil, ale ta trať v Peci je poctivá a v té době jsem ještě neměl dobré závěry. Myslím ale, že jsem to už vypiloval a i v posledních kolech dokážu teď jet ostřeji.

Vaše letošní vítězství bylo však přesvědčivé.

Myslím, že jsem přijel velmi dobře připravený. Po startu jsem sice do terénu najížděl druhý, ale jakmile se přejelo na asfaltovou pasáž, na nic jsem nečekal a tvrdě atakoval.

Rozhodující moment?

Odjel jsem prakticky ihned a náskok jen navyšoval. Jel jsem na maximum od začátku, protože na Světových pohárech se přesně takovým způsobem závodí. Jede se naplno od startu do cíle. Je potřeba daný způsob závodění natrénovat.

Byl to tedy pro vás snadný závod?

Šest z osmi okruhů jsem do toho dupal na maximální výkon. Takže z tohohle pohledu rozhodně nebyl.

Vítěz závodu mužů Ondřej Cink v cílové rovince.

Poté jste přeci jen trochu ubral.

Přesně tak. V závěru jsem už jen chtěl pohlídat vedoucí pozici a určitě jsem nechtěl riskovat, že udělám defekt nebo spadnu.

Předtím jste vyhrál závod ve Městě Touškově, bral jste ten závod, jak ostrý test před mistrákem v Peci?

Byl to pro mě testovací závod. Trénoval jsem předtím deset dnů na Šumavě, byl jsem trošku unavený. Ale jelo se mi tam dobře. Jsem rád, že jsem potvrdil formu.

V Peci jste si dojel letos asi zatím pro nejdůležitější vítězství?

Ano, ale doufám, že letos budou ještě větší závody.