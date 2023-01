Konec Krossu byl docela šok, nečekal jsem to, přiznal biker Cink

„Konec týmu byl pro mě docela šok, nečekal jsem, že se to stane. Ono se o tom sice mluvilo každý rok, ale vždycky se to povedlo udržet,“ uvedl dvaatřicetiletý Cink pro server mtbs.cz.

Na kontraktu s Krossem se dohodl po výborné sezoně 2021. „Měl jsem pak špičkové nabídky i z velkých týmů, ale Kross mi dal takové podmínky, které se nedaly odmítnout. Takže mě naštvalo a mrzelo, že tým po roce, kdy jsem dostal super smlouvu až do roku 2024, najednou skončil,“ svěřil se.

Nového zaměstnavatele ale nehledal dlouho. Z Krossu se vrací do španělské stáje Primaflor-MondrakerGenuins (PMG), za kterou závodil v roce 2018. „Je skvělé být zpátky. Nemůžu se dočkat, co všechno zažijeme,“ vzkázal odchovanec stupenské cyklistiky.

Uplynulý rok nebyl pro Cinka ideální, potýkal se s mnoha zdravotními problémy a na předchozí sezonu výsledkově nenavázal. Když se ale roznesla mezi týmy zpráva, že je volný, zájem byl. „Ve hře bylo pět týmů, v úplném finále jsem se rozhodoval mezi Santa Cruz FSA a Mondraker Primaflor. Nechtěl jsem jít dolů z podmínkama, ale nakonec jsem musel,“ popisoval český biker. „Rozhodnutí pro Mondraker bylo spíš pocitové. Už jsem tam byl, vím, do čeho jdu. Tehdy jsem předčasně ukončil smlouvu, cítil jsem, že to nebylo úplně fér, takže jsem měl i tak trochu pocit, že bych jim to teď měl vrátit.“

Bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2015 se v týmu sejde mimo jiné s australskou hvězdou Rebeccou McConnellovou, která má ve sbírce dvě třetí místa ze světových šampionátů. Sezonu zahájí na začátku února kousek od továrny Mondraker v Alicante na etapovém závodě Costa Blanca. „Pak nás čeká týmový kemp a hned další závody ve Španělsku, celkem to bude pět závodů v řadě,“ nastínil Cink, který si do týmu bere i svého dvorního mechanika Jakuba Šulce.