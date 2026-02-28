Van der Poel se zázračně vyhnul soupeřově hlavě, otvírák klasik rozhodl na kostkách

Český cyklista Matyáš Kopecký dojel dvanáctý a vyrovnal nejlepší výsledek ve WorldTour. Třiadvacetiletý člen druhodivizní francouzské stáje Unibet Rose Rockets ztratil na Van der Poela 57 sekund.
Mistr světa na silnici z roku 2023 rozhodl 81. ročník závodu drtivým nástupem na kostkách v předposledním stoupání 16 kilometrů před cílem.
On sám měl přitom o několik kilometrů dříve co dělat, aby se udržel na kole poté, co se na mokré trati svalil na zem jezdec před ním.
Van der Poelova mistrná záchrana:
Nizozemec zvítězil s náskokem 22 sekund před krajanem Timem van Dijkem. Třetí projel cílem v Ninove po 207 kilometrech Belgičan Florian Vermeersch.
Mathias Vacek, který si dal za cíl v roli lídra týmu Lidl-Trek uspět v jarních klasikách, obsadil 115. místo s téměř desetiminutovým mankem.
Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour)
207,2 km
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:53:55, 2. T. Van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -22, 3. Vermeersch (Belg./UAE Team Emirates) -24, 4. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike) -53, 5. De Gendt (Belg./Pinarello Q36.5) -54, 6. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), ...12. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) oba -57, 101. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -9:45, 102. Kmínek (ČR/Burgos Burpellet BH), 115. Vacek (ČR/Lidl-Trek) oba -9:47