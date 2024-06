S teenagerkou na olympiádu. Do Paříže míří Mathias Vacek a Julia Kopecky

O nominaci Mathiase Vacka v kategorii mužů málokdo pochyboval, proto ji stavitelé reprezentace oznámili dokonce už před nedělním mistrovským závodem mužů, v němž bude obhajovat loňský titul.

Dvaadvacetiletý cyklista worldtourové stáje Lidl Trek v posledních týdnech zaujal celkově čtvrtým místem na etapovém závodě Kolem Norska a poté druhým místem Kolem Belgie.

„Na Mathiasi Vackovi jsme se jednomyslně shodli. Přičemž prvním náhradníkem bude Pavel Bittner,“ informoval Petr Kaltofen, který letos přebral reprezentaci.

Nízké umístění Česka v mužském světovém žebříčku zemí za rok 2023 rozhodlo, že na rozdíl od her v Riu 2016 (4 účastníci) a Tokiu 2021 (3 účastníci) získalo Česko pro Paříž jen kvótu jednoho cyklisty.

Stejná je situace v kategorii žen. Ve hře o jediné účastnické místo v Paříži byly před republikovým šampionátem ještě čtyři kandidátky: Tereza Neumannová, olympionička z Tokia 2021, a dále Kristýna Burlová, Nikola Nosková a Julia Kopecky.

Nejlepší formu z nich ukazovala v posledních týdnech mladičká, teprve devatenáctiletá Julia Kopecky. Nejprve ovládla celkově etapový závod Tour de Feminin, včetně dvou etap, načež se stala v Jevíčku mistryní republiky v časovce. V sobotním hromadném závodě pak dojela bronzová, ale před všemi třemi dalšími kandidátkami olympijské nominace.

Julia Kopecky v dresu české šampionky v časovce

„V ženách jsme s rozhodnutím o olympiádě čekali až na tento závod, ale po něm jsme se jednomyslně shodli na Julii Kopecky a první náhradnici Kristýné Burlové,“ uvedl Kaltofen.

Kopecky, dcera českého otce a nizozemské matky, závodí za development tým worldtourové stáje AG Insurance Soudal, což je ženská odnož mužské stáje Soudal - Quick Step.

„Při závodě jsem olympiádu trochu v hlavě měla,“ nezastírala v Jevíčku. „Věděla jsem, že při rozhodování budou na dnešní výsledek koukat.“

Stejně jako Julia Kopecky zažije i Mathias Vacek na hrách svoji premiéru. „Ve 22 letech jet na olympiádu je krásná zkušenost, moc se těším,“ podotkl, byť zároveň připustil: „Pro hodně jiných sportů je olympiáda cosi mimo dimenzi, absolutně největší cíl. U cyklistů nemá až takovou prestiž jako u atletů nebo třeba šermířů, takže je u mne na podobné pozici jako Grand Tour nebo mistrovství světa.“

V Paříži bude závodit na klasikářské trati: „Profil už jsem prohlížel detailně a moc se mi líbí,“ říká.

Ve startovní listině navíc bude na hrách jen 90 cyklistů.

„Až se závod rozjede, zůstane jich v balíku tak šedesát,“ očekává Vacek. „Pak si musím skočit do toho správného úniku za lidma, o kterých vím, že zkusí odjet. Bude to samozřejmě trochu o štěstí vytipovat si správného člověka ve správný čas a budu na to sám, ale musím se někam dopředu proplížit.“

Mathias Vacek v dresu českého mistra před letošním závodem Eschborn-Frankfurt

V časovkách mužů a žen by Česko na hrách nemělo být zastoupeno. V obou kategoriích totiž zůstalo těsně pod čarou 25 zemí, které na základě loňského žebříčku zemí UCI mohou své reprezentanty do olympijské časovky vyslat.

Pro Vacka se nabízí možnost startu jedině v případě, že by některá země kvótu nevyužila. V tomto směru je kuriózní situace, že jedno místo připadlo i neutrálním sportovcům z Ruska, přestože v žebříčku zemí by Rusko správně nemělo figurovat.

Tento týden se nicméně zřekl startu na hrách nejlepší ruský cyklista Alexandr Vlasov. Je otázkou, zda bude z Ruska coby neutrál nahrazen jiným jezdcem, který by navíc prošel i etickými kritérii MOV.

„Řešíme to dotazem na UCI,“ uvedl Kaltofen.

Časovka je na programu 27. července hned ve druhý den her. Silniční závod mužů se jede 3. srpna, žen o den později.

„Pokud bych nemohl jet olympijskou časovku, plánuju start na Czech Tour (25.- 28, července) a až potom přesun do Paříže,“ informoval Vacek.