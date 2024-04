Dráhaři Rugovac s Vonešem získali místo na olympiádě v madisonu a omniu

„Věděli jsme, že v Miltonu musíme zajet do desátého místa, a to se podařilo. O dvě místa jsme bojovali my, Švýcarsko a Rakousko, mohli ještě doskočit dráhaři USA, ale ti dlouhodobě nemají tak kvalitní dvojici. Kluci zajeli dobře a trochu nám pomohlo, že Rakousko nepostoupilo z kvalifikace. Šlo o to neudělat chybu. V jednu chvíli v závěru to vypadalo trochu nebezpečně, že bychom dostali kolo, ale klukům se podařilo vrátit do balíku,“ uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Milan Kadlec.

O konkrétní nominaci se teprve rozhodne. „V tuto chvíli k tomu mají Denis a Honza nejblíže. Ještě jsou zde Milan Kadlec mladší a Radovan Štec, s nějakými potencionálními náhradníky počítat musíme,“ doplnil Kadlec.