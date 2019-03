Stáj Elkov začala ve Francii dobře, Kaňkovský dojel pátý

Nakonec z toho bylo páté místo, které následující den v další etapě napodobil jeho kolega František Sisr, jenž dojel sedmý.

Závod Okolo Normandie má vždy velmi kvalitní obsazení a vždy se závodí od startu až do cíle s plným nasazením. Potvrdilo se to i v první etapě z Courseulles sur Mer do Le Neubourg, v níž se závodníci začali nahánět od prvního kilometru.

Z postupných nástupů se nakonec vytvořil únik, který vydržel téměř 100 kilometrů, teprve poté ho zlikvidovali. Posledních 40 kilometrů se pak jelo velmi vysokým tempem, které na úzkých silnicích drobilo peloton a cyklisté tak museli dohánět vzniklé rozestupy.

„Je tady opět skvělé obsazení a všichni chtějí závodit a vyhrát, i proto byl závěr první etapy byl dost nebezpečný. Hodně mi pomohl František Sisr, který se mi snažil vytvořit co nejlepší pozici,“ popisoval závěr úvodní etapy Kaňkovský.

Přes Sisrovu výraznou pomoc ale kilometr a půl před cílem zůstal trochu zavřený mezi soupeři. Proto se pustil dopředu, na posledním kilometru byl na druhé pozici. „Vzhledem k tomu, že do cíle se jelo do mírného kopce, čekal jsem, že na pozici přede mnou se dostane někdo další a já se s ním ještě vyvezu. To se nakonec nestalo a v cíli z toho bylo páté místo. Spurt nebyl podle mých představ, ale ani tak to není zlé umístění,“ konstatoval Kaňkovský.

Ve 2. etapě se chvíli po startu od startovního pole odpoutala čtveřice jezdců, kteří si postupně vytvořili téměř pětiminutový náskok. Celou etapu však měli pod kontrolou závodníci předních týmů Rival Readynez a SEG Racing Academy, kteří tuto skupinu nenechali odjet více, než aby se nedala zlikvidovat.

Čtyři kilometry před cílem tak peloton dostihl i posledního závodníka z úniku a etapa skončila očekávaným hromadným dojezdem. V něm došlo ještě k několika pádům, které se naštěstí týmu Elkov Author vyhnuly. Díky tomu všech šest jezdců dorazilo v hlavním poli.