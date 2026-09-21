Nedotknutelný Evenepoel. Ale v neděli ho chci porazit, dává najevo Seixas

Vedl jasně na každém mezičase a neustále náskok navyšoval. Až z něj bylo na konci 57 sekund před druhým Italem Gannou.
„Jako z jiné planety,“ popsal jeho výkon účet TNT Cycling na síti X.
„Král časovek,“ hlásaly stránky belgické televize.
„Nedotknutelný,“ oznamoval v titulku list Le Soir.
|
Ukázka síly. Van der Poel testoval nohy před MS, po 174kilometrovém sólu vyhrál
Další experti připomínali, že jel podobně jako kdysi časovkářský mág Jacques Anquetil. To znamená: odstartoval rychle a až do cíle ani na chvíli nepolevil, přičemž ve druhé polovině časovky ještě vystupňoval tlak.
Zatímco Marlen Reusserová, vítězka klání žen, nechtěla znát během závodu mezičasy, on si přál pravý opak.
„Když mi hlásili, že už na 6. kilometru ujíždím ostatním, napadlo mě, jestli jsem to s tempem trochu nepřehnal. Přesto jsem si řekl: Prostě musíš tlačit dál,“ líčil v evidentně dobrém rozpoložení.
History sealed with a kiss 😘🌈— Velon CC (@VelonCC) September 20, 2026
Remco Evenepoel celebrated his with wife and parents after sealing a record fourth World Championship elite men's individual time trial title in a row.
📸 Getty Images
_____
🇨🇦 #Montréal2026 pic.twitter.com/IvygRW1lc8
Takový je Evenepoel, když mu vychází, co si naplánoval. Jistě, existuje i jiná jeho tvář. Muže, jenž reaguje až nepřiměřeně vznětlivě, pokud se věci neodehrávají podle představ. Ale tento odstín jeho povahy tentokrát v Montrealu nikdo neviděl.
„Šlo o mnohem techničtější trať, než se původně zdálo,“ tvrdil reprezentační kouč Serge Pauwels. „Ale Remco byl precizní už při její obhlídce. Klobouk dolů před tím, co tady předvedl, i když jsme my všichni počítali s tím, že vyhraje.“
Rovněž soupeři se zmohli jen na slova obrovského uznání.
„Remco se pohyboval v jiné lize,“ říkal potřetí v řadě stříbrný Filippo Ganna a ujišťoval: „Jsem z druhého místa šťastný. Vymačkal jsem ze sebe maximum, možná jsem šel i lehce za hranu, protože ke konci už jsem si připadal úplně prázdný.“
Remco closing in on Cancellara 🥇— Velon CC (@VelonCC) September 21, 2026
Remco Evenepoel is just one gold, and two medals in total, away from matching TT great Fabian Cancellara's World Championship record in individual time trials across all age groups.
📸 Getty Images pic.twitter.com/OdjWLiG4uB
Bronzový Paul Seixas vykládal: „Stát na pódiu vedle Remka a Filippa, kteří jsou absolutními ikonami této disciplíny, je pro mě neuvěřitelné. Jsem nesmírně hrdý na to, kde se teď nacházím.“
A jak se zlepšuje!
Loni ještě skončil na šampionátu v časovce šestnáctý, 4:14 minuty za Evenepoelem.
Pokrok, jaký za dvanáct měsíců udělal, dokumentuje též letošní ztráta v Montrealu: 1:13 minuty. Navíc na trati, která profilově mnohem víc vyhovovala Belgičanovi než 19letému francouzskému vrchaři, jehož více vzpřímený posed na časovkářském speciálu zdaleka nevypadá tak aerodynamicky.
„S medailí jsem moc spokojený. Zajel jsem časovku, která pro mě byla téměř perfektní. Cítil jsem se fyziky silný,“ svěřoval se Seixas.
Pravda, k bronzu mu možná těsně před cílem pomohl i pád skvěle jedoucího Švéda Jakoba Söderkvista, loňského mistra světa v kategorii do 23 let. S ním do té doby sváděl velmi vyrovnaný souboj.
Podívejte se, co se přihodilo švédskému cyklistovi:
#Montréal2026 🌈 / La chute de 🇸🇪 Jakob Soderqvist qui lui fait perdre tout espoir de médaille…— Renaud Breban (@RenaudB31) September 21, 2026
📹 D. Kogan pic.twitter.com/3L0BUJeJPT
„Jo, mám v sobě i malou hořkost, že někdo teď může vykládat, že jsem skončil třetí proto, že nějaký jiný chlap spadl,“ poznamenal Seixas, byť rychle zase zahnal vrásky z obličeje.
„Jednou bych třeba mohl časovku na šampionátu i vyhrát. Ale prozatím je to dost daleko,“ usoudil.
Ovšem silniční závod, to je jiný příběh.
Jen vzpomeňte na jarní klasikářský monument Lutych–Bastogne–Lutych, v němž dojel druhý za Pogačarem, takřka o minutu před třetím Evenepoelem.
|
Evenepoel zase v jiné galaxii, počtvrté je mistrem světa. Vacek v časovce zklamal
Proto Seixas před nedělním dalším soubojem odhodlaně tvrdí: Ano, myslím na útok na zlato.
„Doufám, že budu na stupních vítězů stát na jiném místě než po časovce,“ usmál se. „Máme tu hodně kvalitní tým, abychom dokázali vyhrát.“
K ruce dostane i zkušené borce Sivakova, Armiraila či Valentina Pareta-Peintra. A na rozdíl od Evenepoela, jehož spolukapitánem v belgické reprezentaci je Wout van Aert, se nemusí o vůdcovství v národním týmu s nikým dělit.
„Seixas je ideálním jezdcem, který může do Francie vrátit duhový dres,“ připomíná list Le Dauphiné pět let trvající čekání od triumfu Juliana Alaphilippa.
Nenakládají toho na něj příliš?
Devatenáctiletý mladík však už na letošní Tour předvedl, že tlaku v podobě obrovského očekávání médií a celého národa odolává skvěle.
„Od Tour tvrdě pracuju na tom, abych měl nohy, se kterými tu dokážu bojovat o vítězství. Časovka mi ukázala, že formu mám,“ ujistil.
🤳 Straight from the podium.— UCI (@UCI_cycling) September 20, 2026
One for the memories. 🌈#Montréal2026 pic.twitter.com/sitGAytdcC
Při neúčasti Pogačara bude Evenepoel i největším favoritem silničního závodu. Chce zpět silniční duhový dres, který získal již ve Wollongongu 2022. Relativně blízko jsou mu ale se svými kurzy u bookmakerů právě Seixas a také Isaac del Toro a Mathieu van der Poel.
„Teď si dopřeju čas na odpočinek a od úterka se začnu plně soustředit na neděli,“ plánoval Belgičan a těšil se, až si s kolegy opět zahraje svou oblíbenou hru Riskuj.
Žádný cyklista dosud nezískal zlato z časovky i ze silničního závodu na jednom mistrovství světa. Takový double se zrodil pouze na olympiádě – a jeho autorem v Paříži 2024 byl Remco Evenepoel.
Mimochodem, i tehdy při neúčasti Pogačara.