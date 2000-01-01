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V pondělí peloton Tour opustil španělské území a vydal se do Francie. Na pyrenejský Grand Départ se ale bude dlouho vzpomínat. Parádní bitvy, spousta lidí u trati, monumentální výhledy nejen na barcelonské dominanty... Zkrátka to, na co jsou fanoušci při zahraničních startech zvyklí. Připomeňte si úvodní tři dny cyklistického svátku.
Autor: AP
První zahraniční Grand Départ se uskutečnil při 41. ročníku Tour v roce 1954, kdy ho hostilo Nizozemsko. Od té doby jsou zahraniční starty pravidelnou součástí závodu a slavný kolos už zamířil celkem do jedenácti zemí.
Autor: Alžběta Marešová, MAFRA
Španělsko je pro organizátory Tour oblíbenou destinací, začínalo se tu už potřetí. V roce 1992 Grand Départ uspořádal baskický San Sebastián, kde slavil domácí Miguel Induráin a vykročil za svým druhým titulem z pěti.
Autor: Gonzalo Fuentes, Reuters
Před třemi roky Tour vyrazila znovu z Baskicka, tentokrát z Bilbaa, kde v první etapě zvítězil Brit Adam Yates.
Autor: Reuters
A nyní se této cti dostalo Katalánsku, konkrétně Barceloně, kde se nejprve jela týmová časovka, následně v ní končila náročná etapa s výjezdy na ikonický kopec Montjuic a v pondělí se peloton přes Pyreneje vydal do Francie.
Autor: Reuters
Už čtvrteční slavnostní týmová prezentace nabídla pěkné obrázky. Pódium vyrostlo pod slavnou Sagradou Famílií.
Autor: AP
Cyklisté během prezentace také projížděli historickým centrem, které bylo obsypané fanoušky. Startovalo se ze Sant Pau neboli nemocnice svatého Pavla.
Autor: Stephanie Lecocq, Reuters
Kolem Sagrady si to pak jezdci střihli ještě během etap. Například při týmové časovce se projíždělo přímo pod ní. Cyklisté včetně Jakuba Otruby v sestavě Caja Rural ale na pozorování památek prostor samozřejmě neměli.
Autor: Reuters
Druhý díl zprvu nabídl pohledy na Zlaté pobřeží plné přístavů, kopců a klikatých silnic. Závěr už se ale znovu odehrával v Barceloně.
Autor: AP
A třetí etapa, během níž se cyklisté dostali do Francie, nabídla místo městské zástavby větší kopce. Nejvyšší bod Col du Calvaire měřil 1836 metrů nad mořem.
Autor: Reuters
Při dojezdu třetího dějství organizátoři nabádali, ať diváci zůstanou raději doma. Na jihu Francie totiž hrozí požáry a řešilo se, jestli se etapa vůbec uskuteční. Ve Španělsku nicméně trať obsypaná byla. Organizátoři počítali, že v Barceloně Tour přivábí víc než 800 tisíc lidí.
Autor: AP
Kvůli vysokým teplotám sportovní ředitelé jezdce během úvodních dní neustále nabádali, aby se občerstvovali a ochlazovali. Dán Mads Pedersen na to rozhodně nezapomněl. Kromě polévání se vodou veze pod dresem i punčochu s ledem.
Autor: Reuters
Cyklisté příznivcům přichystali napínavé souboje. Týmovou časovku vyhrála o osm sekund před Ineosem Visma, kterou jako první přivedl do cíle Dán Jonas Vingegaard. Šlo o dost silný příběh.
Autor: Reuters
Dán Tour vyhrál v letech 2022 a 2023. Před třemi lety měl ale na závodě Kolem Baskicka vážný pád. Ačkoliv se i po něm dostal do formy a byl prakticky jediným, kdo ohrožoval Tadeje Pogačara, žlutý dres od té doby neoblékl. Nyní se ale dočkal!
Autor: Reuters
„Tuhle kapitolu můžu teď konečně uzavřít,“ potvrdil Vingegaard s dojetím v hlase. „Mám za sebou pár opravdu těžkých let. Když jsem tehdy ležel v Baskicku na zemi, na cyklistiku jsem vůbec nemyslel. Přemýšlel jsem jen nad tím, jak přežít. A teď mám žlutý dres. Je to splněný sen.“
Autor: Reuters
Lídr Vismy ve vedení zůstal i po druhé etapě, která vedla po náročných okruzích se stoupáním na Montjuic. Byť tento den kralovali jejich rivalové ze stáje UAE Emirates. Mexičan Isaac Del Toro při své premiéře na Tour na prvenství dlouho nečekal a po jeho boku finišoval druhý Tadej Pogačar.
Autor: Reuters
Hned za cílem to oba bouřlivě slavili a objímali se. „Isaac je šampion, skvělý kluk a skvělý přítel. Vítězství si zaslouží,“ líčil Pogačar.
Autor: Reuters
Slovinec, který letos útočí už na pátý titul, jímž by se přidal do klubu absolutních legend Tour, pak u týmového autobusu dostal mexickou vlajku a roztáhl ji. Del Toro zase připomínal, že o pár hodin později nastoupí mexičtí fotbalisté na mistrovství světa doma proti Anglii: „Našich jedenáct kluků dnes dá do zápasu na mistrovství světa všechno. Být na stejné úrovni jako oni v tom nejtěžším závodě na světě je čest.“ Ti už ale tak úspěšní nebyli a. s Anglií padli 2:3 a na šampionátu končí v osmifinále
Autor: AP
Pogačar se smál i po třetí etapě. Tentokrát se už on zhostil role finišera a dojel si pro etapové vítězství. Na Tour slavil už ve dvaadvaceti dějstvích.
Autor: Reuters
Zároveň Slovinec vysvlékl Dána ze žlutého dresu, byť v celkové klasifikaci mají totožný čas.
Autor: Reuters
První tři dny závodu za sebou mají i Češi. Jakub Otruba byl vidět nejvíc v týmové časovce, kterou v úvodu tahal. Pavel Bittner spíš šetřil síly a čeká na svou šanci v páté sprinterské etapě.
Autor: ČTK
Nejvíc se blýskl Mathias Vacek. A to prakticky každý den! V týmové časovce ještě na posledních kilometrech dřel pro lídra Lidl-Trek Juana Ayusa. Stejná situace se opakovala i v dalších dnech. Dresu českého mistra dělá dobrou reklamu.
Autor: Profimedia.cz
Nezastavilo ho ani to, že se v úvodu třetího dějství připletl do pádu. Rychle nasedl na kolo a záhy se vrátil do pelotonu.
Autor: Profimedia.cz
Nyní už klání pokračuje ve Francii. Další zahraniční Grand Départ ale následuje už za rok. A opět půjde o něco výjimečného. Hostí ho totiž Velká Británie, kterou cyklisté během tří etap projedou prakticky celou. Začne se ve skotském Edinburghu, druhá etapa skončí v anglickém Liverpoolu a závěrečná ve velšském Cardiffu.
Autor: Reuters
Dočká se svého startu jednou i Česko? Snahy jsou, hovoří se o roce 2029. O pořadatelství se nicméně ucházejí i Německo a Slovinsko, tedy supertěžcí konkurenti.
Autor: Reuters