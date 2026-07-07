Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Vedro, památky, velké souboje. Merci, Espagne! Grand Départ Tour bavil

Autor:
  8:30
Stáj Lotto prosvištěla během týmové časovky okolo slavného chrámu Sagrada... Při pohledu k Palau Nacional je však už úplně zřejmé, jaká akce se tu chystá. Tour de France startuje v Barceloně, přímo před bazilikou Sagrada Familia. Adam Yates během první etapy Tour de France v Bilbau Peloton projíždí ve druhé etapě Tour de France podél Costa Daurada, neboli... Tým UAE Emirates v čele s Tadejem Pogačarem během slavnostní prezentace Tour de... Sant Pau neboli barcelonská nemocnice svatého Pavla. Klenot z Gaudího dílny... PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na... Peloton projíždí ve druhé etapě Tour de France podél Costa Daurada, neboli... Momentka ze třetí etapy Tour de France Fanoušci sledují druhou etapu Tour de France Fanoušci sledují druhou etapu Tour de France
V pondělí peloton Tour opustil španělské území a vydal se do Francie. Na pyrenejský Grand Départ se ale bude dlouho vzpomínat. Parádní bitvy, spousta lidí u trati, monumentální výhledy nejen na barcelonské dominanty... Zkrátka to, na co jsou fanoušci při zahraničních startech zvyklí. Připomeňte si úvodní tři dny cyklistického svátku.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Argentina senzačně otáčela, Nory prý trápí viróza

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Z vlasatého mladíka legendou. Jak se Messi měnil napříč šesti mistrovstvími

Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.

Argentina v osmifinále fotbalového mistrovství světa prohrávala s Egyptem 0:2 a obhajoba titulu se jí vzdalovala. Pak ale znovu zasáhl Lionel Messi. Nejdříve přihrál na gól Cristianu Romerovi, poté...

8. července 2026  11:13

Pomáhá gorilám a miluje psy. Mertensová zbrojí na Noskovou: Moje poslední šance

Elise Mertensová v osmifinále Wimbledonu.

Ví, jaké to je vyhrát grandslam, i když „jen“ v deblu. Vlastní už šest titulů z turnajů velké čtyřky, z toho dva získala ve Wimbledonu. Dokonce i loni. Teď je Elise Mertensová v All England Clubu...

8. července 2026  11:10

Kämpf o kapitole NHL: Lidskost chybí, jde jen o byznys. Jsem na sebe hrdý

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.

Už ne dělník ledu, ale snad produktivní eso. Už ne chladná NHL, ale vřelý Litvínov. Už ne kočování, ale domácí klid. Mistr světa David Kämpf jubilejní desátou sezonu na nejlepším hokejovém jevišti...

8. července 2026  11:06

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

8. července 2026  10:24

Věřili, že nezestárne. Chyba! Portugalci se na Ronalda spoléhali až příliš

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Když otřel uplakané oči a nasadil vyrovnaný výraz, novinářům vyprávěl: „Odcházím s čistým svědomím. Dal jsem tomu vše. Nic mi nechybí.“ Věříte, že to tak Cristiano Ronaldo vážně cítí? Nebo ho bude už...

8. července 2026  10:23

Češkám fandí i legendy. Je Linda vůbec nervózní? ptala se Šafářová Strýcové

Linda Nosková se povzbuzuje v osmifinále Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Na stejném kurtu, na němž Barbora Strýcová povzbuzovala Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou, si poté sama zahrála wimbledonský turnaj legend. Společně s jinou výraznou postavou tuzemského tenisu Lucií...

8. července 2026

Čermák: U nás není svoboda udělat chybu. Kreativci potřebují víc volnosti

Teplice, 1.7. 2026, Posila FK Teplice Marcel Čermák.

Fotbalovým Teplicím by měl záložník Marcel Čermák přinést to, co českému fotbalu chybí nejvíc – tedy nápaditost a kreativitu. „Hráči tady nemají svobodu udělat chybu. Máme kvalitní kluky v lize i v...

8. července 2026  9:51

Nedal třetí penaltu v rozstřelu za sebou. Proč na ně chodíš, Manueli? Už nepůjdu

Švýcarský obránce Manuel Akanji upadá do deprese poté, co v osmifinále MS proti...

Kráčel tak trochu stranou spoluhráčů, kteří po postupu do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa na sebe v euforii skákali a objímali se. Švýcarský obránce Manuel Akanji se jen potutelně usmíval....

8. července 2026  9:22

Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo

Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).

Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...

8. července 2026  8:56

Japonská hvězda po lekci od Muchové: Porážka bolí, úplně mi odešly nohy

Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále Wimbledonu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Po brilantním výkonu vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale v dalším zápase narazila. „Nehrála jsem tak dobře, neměla jsem žádnou energii,“ líčila japonská tenistka Naomi Ósakaová po...

8. července 2026  8:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rovnou jim tu trofej dejte! Egypťané se po prohře s Argentinou opřeli do rozhodčích

Sudí Francois Letexier vylučuje jednoho z členů egyptského realizačního týmu...

Byl naštvaný a nijak to neskrýval. Nejenom kvůli tomu, že jeho svěřenci neudrželi dvougólový náskok, ale také proto, že se mu vůbec nelíbily některé verdikty rozhodčího. „Vracím se domů a už si žádný...

8. července 2026  8:16

Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Co bude dál s budějovickým Dynamem, to zůstává nadále nejisté. Platí to i poté, co první tým třetího nejstaršího českého klubu včera zahájil letní přípravu. V kabině se sešlo kolem dvaceti hráčů...

8. července 2026  7:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.