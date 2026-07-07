OBRAZEM: Vedro, památky, velké souboje. Merci, Espagne! Grand Départ Tour bavil

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Argentina senzačně otáčela, Nory prý trápí viróza
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku
Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
Z vlasatého mladíka legendou. Jak se Messi měnil napříč šesti mistrovstvími
Argentina v osmifinále fotbalového mistrovství světa prohrávala s Egyptem 0:2 a obhajoba titulu se jí vzdalovala. Pak ale znovu zasáhl Lionel Messi. Nejdříve přihrál na gól Cristianu Romerovi, poté...
Pomáhá gorilám a miluje psy. Mertensová zbrojí na Noskovou: Moje poslední šance
Ví, jaké to je vyhrát grandslam, i když „jen“ v deblu. Vlastní už šest titulů z turnajů velké čtyřky, z toho dva získala ve Wimbledonu. Dokonce i loni. Teď je Elise Mertensová v All England Clubu...
Kämpf o kapitole NHL: Lidskost chybí, jde jen o byznys. Jsem na sebe hrdý
Už ne dělník ledu, ale snad produktivní eso. Už ne chladná NHL, ale vřelý Litvínov. Už ne kočování, ale domácí klid. Mistr světa David Kämpf jubilejní desátou sezonu na nejlepším hokejovém jevišti...
Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale
Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...
Věřili, že nezestárne. Chyba! Portugalci se na Ronalda spoléhali až příliš
Když otřel uplakané oči a nasadil vyrovnaný výraz, novinářům vyprávěl: „Odcházím s čistým svědomím. Dal jsem tomu vše. Nic mi nechybí.“ Věříte, že to tak Cristiano Ronaldo vážně cítí? Nebo ho bude už...
Češkám fandí i legendy. Je Linda vůbec nervózní? ptala se Šafářová Strýcové
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Na stejném kurtu, na němž Barbora Strýcová povzbuzovala Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou, si poté sama zahrála wimbledonský turnaj legend. Společně s jinou výraznou postavou tuzemského tenisu Lucií...
Čermák: U nás není svoboda udělat chybu. Kreativci potřebují víc volnosti
Fotbalovým Teplicím by měl záložník Marcel Čermák přinést to, co českému fotbalu chybí nejvíc – tedy nápaditost a kreativitu. „Hráči tady nemají svobodu udělat chybu. Máme kvalitní kluky v lize i v...
Nedal třetí penaltu v rozstřelu za sebou. Proč na ně chodíš, Manueli? Už nepůjdu
Kráčel tak trochu stranou spoluhráčů, kteří po postupu do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa na sebe v euforii skákali a objímali se. Švýcarský obránce Manuel Akanji se jen potutelně usmíval....
Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo
Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...
Japonská hvězda po lekci od Muchové: Porážka bolí, úplně mi odešly nohy
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Po brilantním výkonu vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale v dalším zápase narazila. „Nehrála jsem tak dobře, neměla jsem žádnou energii,“ líčila japonská tenistka Naomi Ósakaová po...
Rovnou jim tu trofej dejte! Egypťané se po prohře s Argentinou opřeli do rozhodčích
Byl naštvaný a nijak to neskrýval. Nejenom kvůli tomu, že jeho svěřenci neudrželi dvougólový náskok, ale také proto, že se mu vůbec nelíbily některé verdikty rozhodčího. „Vracím se domů a už si žádný...
Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?
Co bude dál s budějovickým Dynamem, to zůstává nadále nejisté. Platí to i poté, co první tým třetího nejstaršího českého klubu včera zahájil letní přípravu. V kabině se sešlo kolem dvaceti hráčů...