V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75. mistrovství České republiky v cyklokrosu. Václav Ježek dlouho jel na čele závodu, musel se vypořádat i s defektem a potýkal se rovněž s bolestí kolene. Po napínavé přetahované ho až v posledním kole předjel Kryštof Bažant a Ježek si i přes veškeré úsilí v závěrečném spurtu dojel pro druhé místo.
Letošní mistrovský závod zdobily specifické podmínky. Trasa byla povětšinou zasněžená a pokrytá ledem, nabídla navíc devět různých povrchů.
Pro třetí místo si s nepatrnou ztrátou 17 sekund dojel Maximilian Kerl, který se v závěrečném okruhu dokonce přiblížil dvojici na čele a dlouho to vypadalo, že ji dokáže i dostihnout.
Bažant po závodě prozradil, že si už v předposledním okruhu vyhlédl klíčové místo, kde pak o kolo později Ježkovi přesně nastoupil. Na závěrečných 300 metrech se dostal do vedení, které udržel až do cíle.
Pohlídal si nájezd do poslední zatáčky a s vypětím posledních sil dokázal svůj náskok uhájit. Teprve v osmnácti letech tak mohl slavit premiérový titul českého šampiona. Nezastavily ho ani technické problémy, formu měl vyladěnou na maximum.
Stupně vítězů tak pro mnohé tvořila zcela nečekaná trojice, výrazně k tomu přispěla i absence osminásobného republikového šampiona a největšího favorita Michaela Boroše, který kvůli žaludečním potížím do závodu nenastoupil.
Kryštof Bažant ukončil Borošovu nadvládu a po loňském triumfu mezi juniory bude nyní po celý rok vozit trikot českého mistra cyklokrosu v elitní kategorii.
Kristýna Zemanová si ženský závod podmanila bez větších problémů už v prvním ze šesti kol a celou soutěž odjela sólo.
Rodačka z Mladé Boleslavi má na kontě už stříbro i bronz z mistrovství světa do 23 let a českému cyklokrosu nadále suverénně vládne.
Třetí Amálie Gottwaldová ztratila na vítězku rovné dvě minuty a přiznala, že zaváhala v šikmé části trati, čímž přišla o možnost zabojovat o druhé místo s Kateřinou Hladíkovou.
Stylový příjezd královny. Zemanová si mohla vychutnat poslední metry závodu a poté symbolicky projela cílovou páskou se vztyčenými pěti prsty jako vizitku pěti mistrovských titulů.
Český šampionát kromě úžasných soubojů na trati, bouřlivé kulisy a náročných podmínek nabídl také úchvatné scenérie industriální památky v podobě vítkovických železáren.
V kategorii juniorek si po loňském druhém místě v Jičíně tentokrát na těžkém okruhu dojela pro vytoužený titul Barbora Bukovská.
Za Bukovskou dojela s odstupem 28 sekund Lucie Grohová, třetí místo obsadila Barbora Šíslová.
Závodnici museli naplno ukázat, jak dokonale ovládají kolo na namrzlém okruhu. Vítězný Bažant nicméně prozradil, že na drsné podmínky je zvyklý a zasněženou trať si místy dokonce užíval.
Mezi juniory se podobně jako Bukovská po loňském druhém místě letos radoval z titulu také Antonín John, který uhájil náskok osmi sekund před Davidem Svobodou. S výraznějším odstupem pak na třetí příčce dojel Lukáš Vorel.
Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních Vítkovic v Ostravě.
