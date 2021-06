Jobánek se vrátil na trůn Obra Drásala, klasiku ovládli cizinci

„Celou dobu jsem si říkal, že tady řeknu, že je to naposledy, ale ještě to nebudu říkat. Nechám si to rozležet v hlavě a až se to rozleží v nohách a nebude to tolik bolet, tak se rozmyslím, jestli příště přijedu,“ povídal Jobánek v cíli v zahradě holešovského zámku.

Jobánkovi bude za dva roky čtyřicet, poprvé v kultovním bikemaratonu triumfoval před jedenácti lety.

„Vítězství se nedají porovnávat. Přijde mi, že každý rok je to strašně těžké, strašně dlouhý závod. Kdo se vydá na trať, sáhne si úplně na dno,“ říkal Jobánek po bezmála osmi hodinách v sedle svého horského speciálu.

Když loni přišel na Obrovi o svoji neporazitelnost, zdálo se, že přenechá svoji pozici nastupující generaci. Letos se ale na svůj trůn nečekaně vrátil.

„Přes zimu jsem se pral se zdravotními problémy, dával si dohromady koleno, na lyžích jsem si přetrhal vazy, odkládali mi operaci,“ líčil patálie brněnský biker.

V cíli mu jako první gratuloval hlavní organizátor Ondřej Fojtík, který ho prorocky vypravil s číslem jedna.

„Byla to další motivace startovat a vyhrát. Ale favoritem pro mě byl Michal Bubílek, který mě týden předtím porazil v Mostě,“ zmínil svého největší soka, jehož zdolal o tři minuty.

Zatímco Obra vyhrál jeho král, na klasice (117 kilometrů) zařazené do prestižní světové série maratonů UCI vítězili zahraniční bikeři. Němec Andreas Seewald se v cíli objevil tak náhle, že ho nezaregistroval ani hlasatel a průjezd musel pro fotografy ještě jednou zopakovat.

Jaroslav Kulhavý si jede pro druhé místo v Drásalovi´.

„Závod jsem si užil. Nebyl jsem úplně připravený na bahnité, vodní úseky, nakonec mi ale trať docela chutnala,“ zubil se biker, který přijel do Holešova jako čerstvý mistr Evropy a vítěz klání napříč Dolomity.

Konkurenci v čele s olympijským šampionem Jaroslavem Kulhavým pobil v Hostýnských vrších na hlavu. „Všichni jsme věděli, že bude hodně nebezpečný ve výjezdech. Za půlkou se utrhl a bylo po závodě. Momentálně je to nejlepší vrchař ve světové špičce. Museli jsme se smířit s bojem o druhé místo,“ uznal Kulhavý, který tak neobhájil loňskou výhru.

Ještě suverénněji opanovala ženskou kategorii Lejla Tanovičová z Bosny a Hercegoviny.