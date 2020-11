Že by přece jen naděje pro Kreuzigera? Majitel stáje prý představí sponzora

Zdeněk Štybar má ještě na rok smlouvu s belgickým Deceuninck Quick-Stepem.



Jan Hirt právě podepsal v belgickém Circus Wanty-Gobert.

Josef Černý si díky triumfu na Giru momentálně zřejmě může vybírat z více nabídek a jen se čeká, kterou si vybere.

Jen u Romana Kreuzigera, nejstaršího, nejzkušenějšího a nejúspěšnějšího českého cyklisty na etapových kláních v historii, je situace dál nejistá.

Teď ale přece jen svitla naděje.

Podle Douga Rydera, majitele stáje NTT Pro Cycling, je jeho tým velmi blízko k podepsání nového hlavního sponzora.

„V průběhu pár dní bychom mohli představit, jak budeme vystupovat v sezoně 2021,“ nechal se slyšet Ryder.

️"It is tough in the world today economically, and some businesses are really struggling, and some aren’t. But we are very close to being on the road next year."



