Nový Pogačar se hledá i pomocí AI. Agent o přestupech, smlouvách a příjmech cyklistů

Právě domlouvání smluv, přestupů, výše kontraktů, budování značky sportovce či hledání mladých talentů ho živí. Spolu s Františkem Raboňem vede agenturu Velo Vibes, která se zaměřuje hlavně na české a slovenské závodníky či závodnice.
Fungují teprve krátce, přesto se už Ježek může pochlubit například tím, že devatenáctileté slovenské naději Viktórii Chladoňové domluvil angažmá v elitní stáji Visma-Lease a Bike. „Další zajímavé novinky chystáme, ale nechte se překvapit,“ usměje se.
Jak se s worldtourovými týmy vyjednávají přestupy? Co všechno chtějí o závodnících vědět? Jak vypadají cyklistické smlouvy? A kdo jsou nejlépe placení jezdci současnosti?
Některé týmy mají smlouvy klidně jen na dvacet stran, jiné ale na několik stovek. Rozdílné jsou i bonusy. Někde si závodník může vydělat částku srovnatelnou se základním platem, jiné se naopak drží dost při zemi.