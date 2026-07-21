Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nový Pogačar se hledá i pomocí AI. Agent o přestupech, smlouvách a příjmech cyklistů

Michal Koubek
  9:00

Fotogalerie38 Premium

Cyklistický agent Tomáš Ježek | foto: archiv Tomáše Ježka

Když si rozkliknete profil Slovince Tadeje Pogačara, uvidíte, že má v týmu UAE Emirates podepsáno až do roku 2030. Mathiase Vacka si Lidl-Trek pojistil do roku 2029. A třeba u jeho dánského kolegy Madse Pedersena vysvitne: Doživotní kontrakt, zůstane u nás do té doby, než se rozhodne ukončit kariéru. „V tomhle ohledu se cyklistika za poslední roky dost změnila. A je to tak správně,“ kývne Tomáš Ježek.
Tour de France 2026

Právě domlouvání smluv, přestupů, výše kontraktů, budování značky sportovce či hledání mladých talentů ho živí. Spolu s Františkem Raboňem vede agenturu Velo Vibes, která se zaměřuje hlavně na české a slovenské závodníky či závodnice.

Fungují teprve krátce, přesto se už Ježek může pochlubit například tím, že devatenáctileté slovenské naději Viktórii Chladoňové domluvil angažmá v elitní stáji Visma-Lease a Bike. „Další zajímavé novinky chystáme, ale nechte se překvapit,“ usměje se.

Jak se s worldtourovými týmy vyjednávají přestupy? Co všechno chtějí o závodnících vědět? Jak vypadají cyklistické smlouvy? A kdo jsou nejlépe placení jezdci současnosti?

Některé týmy mají smlouvy klidně jen na dvacet stran, jiné ale na několik stovek. Rozdílné jsou i bonusy. Někde si závodník může vydělat částku srovnatelnou se základním platem, jiné se naopak drží dost při zemi.

Tomáš Ježek

Tento článek je součástí iDNES Premium

Tour de France přímo od trati

  • Rozhovory a reportáže z celého závodu
  • Příběhy a pohledy do zákulisí
  • Program, profily etap, výsledky

19 Kč na první měsíc

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Pozadí Vingegaardova pádu: role motorky, méně přilnavé pláště i ochranář Del Toro

Jonas Vingegaard během 15. etapy Tour de France 2026.

Od našeho zpravodaje ve Francii V souvislosti s nedělním pádem Jonase Vingegaarda na cyklistické Tour de France se stalo tématem...

Whiskey, nebo doping? Landis se před 20 lety utrhl ze řetězu a potopil i Armstronga

Floyd Landis slaví vítězství na Tour de France 2006, radost mu vydržela tři dny.

Výrazy mdlé, nálada chmurná. Skupina favoritů včetně muže ve žlutém právě dokončuje sedmnáctou...

Bittner: Úspěch je o umění trpět a výdrži na prahu bolesti. Grand Tour vás změní

Pavel Bittner na hotelu v Aix Les Bains.

Od našeho zpravodaje ve Francii Proč jsme tak daleko, mohli se ptát. V lázních Aix-les-Bains, 120 kilometrů od dějiště úterní...

Jak se měnily dojezdy. Vlak HTC-Columbia udělal z Cavendishe spurtérského krále

Mark Cavedish v cíli druhé etapy Tour de France 2009.

Roztočené ráfky hučí, v pelotonu propuká poziční souboj, sprinteři se chystají na velké finále....

Vlastní kuchyně, věda, kila sacharidů. Salát? Nežádoucí. Výživář o jídelníčku Tour

Nutriční specialista a bývalý cyklistický profesionál Karel Tyrpekl

Tour de France má za sebou další náročnou etapu, cyklisté už odpočívají na hotelu, mají po masážích...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Jan Dvořák vede v Českých Budějovicích A-tým i B-tým.

Je to pro něj nečekaný vrchol trenérské kariéry. Pětačtyřicetiletý Jan Dvořák loni působil jako asistent u třetiligového B-týmu Dynama. Hráči mu zůstali povětšinou stejní, ale po sestupu áčka a řadě...

21. července 2026  9:20

Nový Pogačar se hledá i pomocí AI. Agent o přestupech, smlouvách a příjmech cyklistů

Premium
Cyklistický agent Tomáš Ježek

Když si rozkliknete profil Slovince Tadeje Pogačara, uvidíte, že má v týmu UAE Emirates podepsáno až do roku 2030. Mathiase Vacka si Lidl-Trek pojistil do roku 2029. A třeba u jeho dánského kolegy...

21. července 2026

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové se chystají na boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole narazí na norské Tromsö. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do hradecké...

21. července 2026

Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Roman Skuhravý je přesvědčený, že nepřesvědčivý výkon z přípravného utkání v Trenčíně nebude mít vliv na sobotní úvodní utkání nového ročníku první ligy ve Zlíně. Ostravští fotbalisté zakončili o...

21. července 2026  8:45

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

21. července 2026  8:34

16. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Remco Evenepoel na časovkářském speciálu.

16. etapa Tour de France 2026 je 26,1 kilometru dlouhá individuální časovka jednotlivců. Trasa vinoucí se kolem Ženevského jezera nabídne náročný zvlněný profil, jenž prověří nejen specialisty této...

21. července 2026  8:24

Sestava MS 2026: hned pět Španělů, Vozinha i Haaland. A kdo zůstal v autu?

Dani Olmo zvedá trofej pro fotbalové mistry světa.

Spousta výjimečných výkonů a silných příběhů, ale také pouze jedenáct míst v sestavě. Redakce iDNES.cz vybrala ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa, což není snadný úkol. Některá políčka...

21. července 2026  8:18

Darida o mistrovství a Hradci: Málo posil? Hlavně, že jsme zůstali pohromadě

Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

Zklamaní z výsledku a z předvedené hry na světovém šampionátu? Patrné. Že by ale Vladimír Darida, kapitán hradeckých fotbalistů, vstupoval do nové sezony naladěný pesimisticky? Na to zapomeňte....

21. července 2026  7:26

Potlesk pro Navrátilovou jako odpor proti režimu. Výstava připomíná památnou bitvu

Výstava při tenisovém Prague Open na Štvanici připomíná čtyřicet let od finále...

Dodnes jde o jednu z nejemotivnějších událostí v tuzemské tenisové historii, vždyť se tehdy po dlouhých jedenácti letech a poprvé od emigrace vrátila do Československa Martina Navrátilová. Finále...

21. července 2026  7:17

Pozadí Vingegaardova pádu: role motorky, méně přilnavé pláště i ochranář Del Toro

Premium
Jonas Vingegaard během 15. etapy Tour de France 2026.

Od našeho zpravodaje ve Francii V souvislosti s nedělním pádem Jonase Vingegaarda na cyklistické Tour de France se stalo tématem číslo 1, nakolik jeho koncentraci mohla ovlivnit předchozí noční dopingová kontrola. Je zde však ještě...

21. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Whiskey, nebo doping? Landis se před 20 lety utrhl ze řetězu a potopil i Armstronga

Premium
Floyd Landis slaví vítězství na Tour de France 2006, radost mu vydržela tři dny.

Výrazy mdlé, nálada chmurná. Skupina favoritů včetně muže ve žlutém právě dokončuje sedmnáctou zkoušku Tour de France, daleko za jediným uprchlíkem, který všechny zdrtil nástupem na prvním z pěti...

21. července 2026

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

20. července 2026  23:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.