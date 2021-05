Šéf organizátorů na Vysočině: Chystáme cyklistickou akci, nebo spíš testování?

„Pořád je to takové rozptylování od pořadatelské činnosti a sportovního dění, řeší se PCR testy a covidový protokol... Až si člověk říká, jestli pořádá cyklistickou akci, nebo testování nějaké skupiny lidí,“ připomněl šéf organizačního výboru Petr Vaněk, že se závody budou znovu konat za přísných bezpečnostních opatření souvisejících s pandemií koronaviru.

Nevím, jestli skupina lidí v lese je větším rizikem než na atletickém stadionu. Petr Vaněk, šéf organizačního výboru SP horských kol v Novém Městě

Lze si na situaci, kde se všechno plánování a chystání musí podřizovat covidovým rozhodnutím, vůbec zvyknout?

Bohužel, situace je taková, jaká je, a my ji musíme respektovat. Je to něco nového, s čím se musíte učit fungovat. Sport je vlastně v tomhle případě trochu až druhý v pořadí.

Minulý týden jste oznámili, že se Světový pohár pojede bez diváků, protože jste dostali zápornou odpověď ministerstva zdravotnictví na žádost o udělení výjimky. Jenže třeba na atletickou Zlatou tretru se diváci v omezeném počtu dostanou...

Tak to prostě je. Pochopitelně si můžeme udělat vlastní názor, jestli skupina lidí na dvaceti hektarech v lese je větším rizikem než na atletickém stadionu. A to je tak všechno.

V posledních dnech jsou ale přece u nás čísla nových případů optimistická, třeba by ještě mohlo ministerstvo zdravotnictví změnit názor. Co říkáte?

Museli bychom znovu podat žádost, ale ono to není tak jednoduché. Nemůžete pustit lidi na stadion jen tak lusknutím prstů. Jsou potřeba koridory, zajištění antigenního testování, mobilní toalety, sociální zázemí... A popravdě řečeno, pokud by nám povolili nějakých osm set lidí, tak by to ekonomicky nedávalo smysl.

A za jakých podmínek by to tedy pro vás smysl dávalo?

Mluvili jsme aspoň o výjimce pro dva tisíce diváků. Tohle číslo jsme psali i do oficiální žádosti, kterou nám zamítli.

Když teď trochu odbočíme, jak příjemné bylo v souvislosti s přípravami nedělní čtvrté místo Ondřeje Cinka v úvodním závodu Světového poháru v Albstadtu?

Moc. O to víc nás mrzí současná situace, protože podpora z hlediště by u nás Ondrovi určitě pomohla.