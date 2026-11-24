Po úspěšné premiéře se peloton vrátí znovu do Pardubic. „Rovinatá etapa 2026 byla historicky nejlépe hodnocená ze strany účastníků,“ uvedl ředitel závodu Přemysl Novák.
Ve srovnání s letoškem budou moct cyklističtí nadšenci vybírat tentokrát ze dvou tras - na 66 a 110 kilometrů. „Trasa zůstane velmi podobná. Kratší distanci jsme zařadili, abychom formát závodu přiblížili výkonnostně méně zdatným cyklistům,“ řekl Novák.
|
Mám rád výzvy! Roglič podepsal roční smlouvu se švýcarskou stájí NSN
Už tradičně třetí červnovou sobotu odstartuje z Prahy kopcovitá etapa, stejně jako letos zamíří z Pankráce na jih od metropole. Účastníci budou mít opět na výběr ze tří tras - dlouhé, krátké a střední. „Trasa bude podobná jako při premiéře v roce 2026, ale přece jen o něco snadnější,“ nastínil Novák.
Na startu bude i hvězdný Froome, který do Prahy dorazí jako Škoda ambasador cyklistiky. „Věříme, že jeho účast potěší nejen všechny účastníky závodu, ale i fanoušky, kteří se s ním budou moci v Praze osobně setkat,“ uvedl Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škoda Auto.
Pomyslnou tečkou za českou sérií v příštím roce bude koncem září horská časovka v Prachaticích, kde se konala už v letech 2024 a 2025 horská etapa. Poprvé se však pojede časovka. „Individuální souboj s časem přinese zcela nový zážitek startujícím i fanouškům,“ věří Novák.
Z náměstí v Prachaticích, kde bude připravena klasická startovní rampa, vyrazí maximálně 500 startujících na trasu dlouhou 18 kilometrů s převýšením 631 metrů přes Chroboly na vrchol Libín s cílem u rozhledny.
„Jde o zcela nový formát, na nějž se nás cyklisté dotazovali. Vedle fyzické výzvy můžeme slíbit rovněž fantastickou diváckou kulisu jako na horské etapě Tour de France,“ prohlásil Novák.
Všechny tři závody se pojedou pod zastřešujícím názvem L’Etape Czech Republic by Tour de France, ale každý ponese v názvu jméno příslušné destinace - L’Etape Pardubice, L’Etape Praha a L’Etape Prachatice.