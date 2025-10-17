Novák do Movistaru. A s ním i bratr! Jak se český talent chystá na World Tour

Premium

Fotogalerie 4

Pavel Novák během sedmé etapy Gira Next Gen | foto: Profimedia.cz

Michal Koubek
  12:00
Když zvedl telefon k rozhovoru, sezona se mu už chýlila ke konci. Byl doma v Česku, absolvoval poslední tréninky. Ten den měl za sebou tři hodiny v sedle s několika silovými intervaly. „Už jen spíš dotrénovávám a těším se na volno. Takzvaně na off season,“ usmál se cyklista Pavel Novák.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Přemítal, že během nadcházejících týdnů možná vyrazí za teplem do Španělska. Nejprve ze všeho se ale chystá do svého přechodného domova v Itálii a musí si pobalit všechny věci.

S ním se totiž už brzy rozloučí. Dvacetiletý český talent totiž v příští sezoně vymění dres italského MBH Bank Ballan CSB za španělský Movistar.

Ze třetí divize (respektive druhé, do níž stáj postoupí) se posune do World Tour. Do nejvyšší cyklistické ligy.

„Splněný sen, ale taky velká motivace,“ má jasno Novák, jenž podepsal kontrakt do konce roku 2028.

Měli k dispozici moje tréninky, čísla, znali mě ze závodů. Říkali, že se jim líbí, že ve mně vidí ještě potenciál k růstu. Připadali mi hodně přesvědčeně, že mě chtějí, což i mně přišlo skvělé

Pavel Novák

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. FinskoFlorbal - - 17. 10. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.40
  • 7.20
  • 1.23
Lehečka vs. BonziTenis - Čtvrtfinále - 17. 10. 2025:Lehečka vs. Bonzi //www.idnes.cz/sport
17. 10. 14:00
  • 1.29
  • -
  • 3.72
Hranice vs. HlučínFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2025:Hranice vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:00
  • 1.95
  • 3.39
  • 2.78
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.99
  • 3.34
  • 3.52
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Kometa vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Kometa vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...

17. října 2025  12:19

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český...

17. října 2025  12:14

Japonské tažení Valentové nekončí! Mladá Češka si po obratu zahraje v Ósace o finále

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji v Ósace šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou 4:6, 6:2, 6:3 a vyrovnala si postupem do semifinále maximum na elitním okruhu. Utkání...

17. října 2025  12:06

Novák do Movistaru. A s ním i bratr! Jak se český talent chystá na World Tour

Premium

Když zvedl telefon k rozhovoru, sezona se mu už chýlila ke konci. Byl doma v Česku, absolvoval poslední tréninky. Ten den měl za sebou tři hodiny v sedle s několika silovými intervaly. „Už jen spíš...

17. října 2025

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

17. října 2025  11:20

Itálie chystá nevídané zahájení olympiády. Průvod sportovců bude na čtyřech místech

Pořadatelé zimních olympijských her v roce 2026 plánují na úvod vedle Milána slavnostní průvody sportovců také v Cortině d’Ampezzo, Predazzu a Livignu, kde se budou rovněž odehrávat olympijské...

17. října 2025  11:06

Po prohře ho dojala žena. Bartůněk o šoku volejbalistů i pupku, který pobavil národ

Vpadl do televizního rozhovoru, který vedl reportér s jeho spoluhráčem, a pronesl větu, co všechny rozesmála. „Chtěl bych říct, že je mi pětatřicet, mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě,“...

17. října 2025  10:30

Bittner byl v Číně opět druhý, čtvrtou výhru v řadě bere francouzský talent

Český cyklista Pavel Bittner byl druhý ve čtvrté etapě závodu Kolem Kuang-si. Dvaadvacetiletý jezdec v hromadném spurtu nestačil pouze na dosavadního suveréna Paula Magniera z Francie.

17. října 2025  9:58,  aktualizováno  10:29

Peterek si chválí mladíky v Třinci: Daří se nám je přesvědčit, aby neodcházeli brzy

Brankář Denis Čelko, obránci Dominick Byrtus, Pavel Průšek a Aleš Zielinski a útočníci Adam Cedzo, Matěj Kubiesa a Petr Sikora. To jsou hráči, jimž není více než dvacet let a jsou na soupisce...

17. října 2025  10:24

Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti...

17. října 2025  9:48

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty

Byť hokejisty brněnské Komety souží marodka, se svým malým velkým vůdcem se jim výsledkově daří stejně jako jemu. Důvtipný rychlík, skvělý čtenář hry, srandista a kapitán Jakub Flek neustále jede na...

17. října 2025  9:30

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

17. října 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.