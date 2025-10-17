Novák do Movistaru. A s ním i bratr! Jak se český talent chystá na World Tour

Přemítal, že během nadcházejících týdnů možná vyrazí za teplem do Španělska. Nejprve ze všeho se ale chystá do svého přechodného domova v Itálii a musí si pobalit všechny věci.
S ním se totiž už brzy rozloučí. Dvacetiletý český talent totiž v příští sezoně vymění dres italského MBH Bank Ballan CSB za španělský Movistar.
Ze třetí divize (respektive druhé, do níž stáj postoupí) se posune do World Tour. Do nejvyšší cyklistické ligy.
„Splněný sen, ale taky velká motivace,“ má jasno Novák, jenž podepsal kontrakt do konce roku 2028.
Měli k dispozici moje tréninky, čísla, znali mě ze závodů. Říkali, že se jim líbí, že ve mně vidí ještě potenciál k růstu. Připadali mi hodně přesvědčeně, že mě chtějí, což i mně přišlo skvělé