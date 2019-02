Nash míří na cyklokrosové MS, v 41 letech zůstává uchazečkou o medaili

Nominace ČR na mistrovství světa v Bogense Muži elite: Michael Boroš, Jan Nesvadba, Tomáš Paprstka. Muži do 23 let: Josef Jelínek, Tomáš Kopecký, Daniel Mayer, Jakub Říman, Šimon Vaníček. Junioři: Karel Camrda, Tomáš Ježek, Jakub Ťoupalík, Jan Zatloukal, Daniel Žvak. Ženy elite: Pavla Havlíková, Kateřina Nash, Karla Štěpánová. Ženy do 23 let: Nikola Bajgerová, Jana Czeczinkarová, Kamila Janů, Elizabeth Ungermanová.