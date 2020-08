Čeští cyklisté nominovali na ME. V Plouay se jich představí dvacet

Pandemie koronaviru zasáhla velmi významně do závodního kalendáře sezony. Přestože už se začalo závodit naostro, následky koronavirové krize stále komplikují závodníkům velmi výrazně život.

„Letošní mistrovství Evropy je výjimečné. Nejen že je v době koronavirové, ale velmi složité z organizačního hlediska. Najednou je plno závodů, ale v krátkém časovém úseku. Změnil se termín, ale Evropská cyklistická unie (UEC) jej odtajnila až měsíc před akcí v době, kdy již mnozí nepočítali, že se letos uskuteční,“ uvedl pro svazový web reprezentační kouč Tomáš Konečný.

Blok šesti časovek, jímž klání o evropské medaile začne, přijde na řadu pouhé dva dny po silničních závodech mistrovství republiky. Ve snaze eliminovat hrozbu nákazy se reprezentace navíc rozhodla neriskovat leteckou dopravu, všichni se tak kompletně přesouvali do zhruba 1600 kilometrů vzdáleného dějiště šampionátu auty.

Program ME Pondělí 24. srpna - časovka:

9:00 juniorky (25,6 km)

10:25 junioři (25,6 km)

12:00 ženy do 23 let (25,6 km)

13:10 muži do 23 let (25,6 km)

14:30 ženy elite (25,6 km)

16:10 muži elite (25,6 km)

Středa 26. srpna - silniční závod:

9:00 ženy do 23 let (81,9 km)

12:00 muži elite (177,45 km) Čtvrtek 27. srpna - silniční závod:

9:00 muži do 23 let (136,5 km)

13:00 ženy elite (109,2 km) Pátek 28. srpna - silniční závod:

9:00 juniorky (68,25 km)

11:20 junioři (109,2 km)

14:30 smíšená družstva - štafeta (54,6 km)

Obtížnější to tentokrát bylo i s nominací. „Moc závodů nebylo a uzávěrka přihlášek byla 14. srpna. Do té doby jsme museli nahlásit jména deseti jezdců, z nichž jsme následně mohli vybírat. Proto se do nominace nemohly ani promítnout výsledky z mistrovství republiky v některých kategoriích,“ vysvětlil Konečný.

Právě z důvodu na pondělí naplánovaných časovek neabsolvovali sobotní závod s hromadným startem v Mladé Boleslavi Jan Bárta, Jakub Otruba a Petr Kelemen. „Je to o kompromisech, plánování startů a sladění s týmovými programy. Složité je to hlavně pro kategorii elite,“ připustil Konečný.

S ohledem na náročnost zhuštěného závodního programu absolvují mezi juniory ME pouze Pavel Bittner a Mathias Vacek. „Od ostatních jsou hodně výkonnostně odskočeni, mají obrovskou motivaci a bezpochyby patří do světové špičky. Oba mají šanci na medaili jak v časovce, tak i v silničním závodě,“ věřil Konečný.

Hodně očekává ale i od ostatních. „Odjelo se jen pár závodů, ale jak sleduji závody WorldTour, vidím, že vepředu je kolikrát někdo, kdo tam být neměl a naopak. Myslím, že se můžeme dočkat hodně překvapivých výsledků. Rozhodně nejedeme na zkušenou, ale bavíme se v časovce o desítce. A silniční závody jsou vždy otevřené, mezi eliťáky tam budeme mít hodně silný tým. V našich dresech pojede to nejlepší, co pro danou trať máme k dispozici,“ zdůraznil.

Velkou medailovou nadějí je Otruba. „Měl by být v časovce do pěti, ale myslí jistě na medaili. Vždyť dva roky zpátky byl čtvrtý a loni osmý. Věřím, že ta medaile by mohla klapnout. Musí na to přijít ten den D, ale nohy na to určitě má. V této kategorii jede naposledy, chce se ukázat, aby se mu otevřela cesta ke splnění cíle, jímž je získání angažmá v některé stáji WorldTour,“ podotkl Konečný.

Sám Otruba prohlásil, že ME pro něj představuje vrchol. „Cítím od Czech Tour, že formu mám. Před dvěma lety v Brně jsem byl čtvrtý, loni v Nizozemí byla konkurence o hodně silnější, ale na pětku si věřím a bedna by byla snová,“ řekl Otruba.

První etapa Czech Tour nabídla týmovou časovku v okolí Uničova na Olomoucku. Vpravo na snímku je Jakub Otruba z týmu Elkov-Kasper.

Dlouhodobě cílí na ME i zkušený Bárta. „Před republikou jsem nějaké závody měl a myslím, že na Evropě by to mohlo být dobré. Přípravu jsem směřoval právě k tomuto bloku a ve Francii se pokusím o co nejlepší výkon,“ přislíbil Bárta, jehož z českého trůnu sesadil Josef Černý.

Machačová zatím žádné mezinárodní závody nejela. „Takže vůbec netuším, jak na tom budu, ale samozřejmě se budu snažit pomoci někomu z českého týmu nebo jet sama na co nejlepší výsledek,“ uvedla Machačová.

Loni v nizozemském Alkmaaru Češi na medaile nedosáhli. V silničních závodech si pro zlato dojeli mezi elitou Ital Elia Viviani a Nizozemka Amy Pietersová. V časovce slavili triumf Belgičan Remco Evenepoel, který měl nedávno těžký pád, při němž si zlomil pánev a pohmoždil plíce, a další Nizozemka Ellen van Dijková.

Adam Ťoupalík může slavit titul cyklistického mistra republiky, ve finiši zdolal Zdeňka Štybara.

I tentokrát figuruje mezi přihlášenými řada hvězdných jmen. Ve Francii by se měli představit například Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgičan Greg Van Avermaet, Nor Alexander Kristoff, Ital Matteo Trentin či Britové Mark Cavendish a Tom Pidcock.