O olympiádu přišla, Noskovou nečekaně nominovali na závod žen na Tour

V sobotu se zúčastní závodu La Course de la Tour de France, tradičního jednorázového ženského klání v rámci Tour, které částečně kopíruje trať mužských protějšků.

Pojede s výkvětem světové ženské cyklistiky.

A v týmu, který je považován za největšího kandidáta na vítězství.

„Máme tu Annu van den Breggenovou (aktuální mistryně světa), Demi Volleringovou (letošní vítězka Lutych - Bastogne - Lutych) a Chantal van de Broekovou-Blaakovou (mistryně světa 2017),“ vypočítává česká cyklistka v Brestu pro iDNES.cz. „Ty všechny jsou tu schopny celý závod vyhrát.“

Třiadvacetiletá Češka jim k tomu má pomoci. „Budu pracovat pro tým a nechám na trat maximum,“ slibuje. Přitom původně v šestičlenné nominaci jejího týmu SD Worx vůbec nefigurovala.

V úterý po mistrovství republiky se však Noskové ozval sportovní ředitel SD Worx. Pogratuloval jí k 1. místu v časovce a 3. místu v hromadném závodě ně českém šampionátu. Načež přidal: „Jestli chceš, můžeš jet s námi na závody.“

„Na jaké?“ byla zvědavá.

„Do Franci na La Course.“

„To by bylo super,“ reagovala.

Zvlášť když si prohlédla profil tratě a ten se jí zamlouval. „Francouzka od nás z týmu Roxane Fournierová, co bydlí jeden a půl hodiny odtud, si už dříve byla trať projet a vykládala, že je to jako mix jarních klasik. Trochu Caubergu (slavný kopec z Amstelu) i trochu La Redoute (nejznámější stoupání Lutych - Bastogne - Lutych).“

Klíčové tříkilometrové stoupání v Landerneau absolvují ženy v rámci svého okruhu celkem čtyřikrát a mají na něm i cíl.

„Sinice je tam úzká, prvních 800 metrů je hrozně prudkých a je vidět daleko před sebe, jako na Caubergu. Další část má 3 až 4 procenta a posledních 500 metrů je víceméně rovina.“

Nosková pojede La Course de la Tour počtvrté v kariéře. V letech 2017 a 2018 mělo vyloženě horský charakter. Před čtyřmi lety vrcholilo na slavném Izoardu, kam se vydrápala jednadvacátá.

ZA CÍLEM V ROCE 2017. Nikola Nosková na Izoardu, právě se jako první Češka v historii zúčastnila závodu La Course Le Tour de France.

O rok později na alpské trati mezi Annecy a Le Grand Bornard skončila dokonce dvanáctá.

Tehdy ještě v dresu italské stáje Bepink, coby jedna z lídryň týmu.

Po přestupu do stáje Bigla se v sezoně 2019 představila na La Course v Gapu, na zvlněné trati šlapala v úniku a posléze skončila na 27. místě.

Nyní tedy bude chtít v barvách SD Worx přispět k triumfu některé ze svých kolegyň.

Anna van den Breggenová, která po sezoně ukončí v 31 letech kariéru, ovládla La Course už v roce 2015, kdy se konalo na kostkách Champs-Elysées v poslední den Tour.

Největší soupeřku najde v sobotu dost možná - jako už nespočetněkrát - v krajance Marianne Vosové z Jumba Visma, která tento závod vyhrála v letech 2014 a 2019.

K velkým favoritkám patří též obhájkyně prvenství, Britka Elizabeth Deignanová z Treku a závěrečné stoupání by mohlo svědčit i Polce Katarzyně Niewiadomé z týmu Canyon SRAM.

Ženy odstartují v Brestu už v 8.10, v cíli v Landerneau by měly být po 107,7 kilometrech zhruba v jedenáct. Muži včetně Petra Vakoče vyrazí na svých 197 kilometrů ve 12.30 a do cíle zahajovací etapy Tour se dostanou po 17. hodině.

„Atmosféra ženského La Course je vždycky neskutečná a určitě to bude stejné i tady, navzdory všem covidovým opatřením,“ tvrdí Nosková. „Dřív se La Course konalo vždy v době, kdy už byla mužská Tour rozběhlá. Zato tady muži teprve začínají a my jedeme s nimi, tím to je ještě lepší. Věřím, že spousta diváků bude u cílového okruhu i na náš závod.“

Tým SD Worx bydlí hodinu autem od Brestu, což znamená, že závodnice si musí řádně přivstat, budíček by měly mít okolo páté.

„Já jsem doma zvyklá vstávat taky v pět ráno, jenže doma nejdu hned snídat,“ říká Nosková. „Tady to je jiné. Navíc budu určitě před závodem nervózní. Nevím, co od sebe očekávat, dlouho jsem si se světovou špičkou nezazávodila. Ale musím tu ze sebe něco dostat. A já myslím, že to zvládnu.“