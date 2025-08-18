Dominoval, na OH zápolil s Kulhavým. Biker Schurter ukončí v 39 letech kariéru

Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter oznámil na instagramu, že ukončí v 39 letech kariéru. Majitel kompletní sady olympijských medailí se rozloučí v září na dvou domácích akcích - mistrovství světa v Crans Montaně a na Světovém poháru v Lenzerheide.
Švýcarský cyklista Nino Schurter se raduje v cíli závodu štafet na MS horských...

Švýcarský cyklista Nino Schurter se raduje v cíli závodu štafet na MS horských kol. | foto: AP

Švýcarský cyklista Nino Schurter v olympijském závodě cross country.
Nino Schurter ve čtvrté etapě Cape Epic.
Nino Schurter finišuje v závodě Světového poháru horských kol v Novém Městě na...
Nino Schurter na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě.
Během kariéry se Schurter stal desetkrát mistrem světa v cross country a devětkrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru. V něm vyhrál rekordních 36 závodů, naposledy triumfoval loni v červnu ve Val di Sole.

Co ten tu dělá? Král bikerů Schurter o epizodě na silnici i Pidcockovi

Po bronzu na olympijských hrách v Pekingu 2008 vybojoval o čtyři roky později v Londýně stříbro za svým velkým soupeřem Jaroslavem Kulhavým. V roce 2016 v Riu de Janeiro českému bikerovi porážku oplatil.

„Poslední dvě dekády jsem horským kolům obětoval tělo, mysl i duši. Je to krásný sport, ale na profesionální úrovni také brutální. Buď vyhráváte, nebo jste odepsaný. Jen tak se vést tu nejde. Je to všechno, nebo nic. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu,“ uvedl Schurter, který se letos ve Světovém poháru jen dvakrát dostal do první desítky. Nejlépe byl pátý.

„Když jsem byl na svém prvním mistrovství světa v roce 2003 v Luganu, byl jsem kluk, co se honil za snem, a odjel jsem s první velkou medailí. Tehdy jsem netušil, že díky tomu snu zažiju nespočet nezapomenutelných okamžiků a vyhraju více než polovinu všech těch šampionátů,“ napsal legendární jezdec.

Dominoval, na OH zápolil s Kulhavým. Biker Schurter ukončí v 39 letech kariéru

