Nevidím teď následníka. Kreuziger o výročí i přílišném uspokojení mladých Čechů

Ani si neuvědomil, že na Giru má právě malé jubileum. V pátek uplynulo přesně 15 let od chvíle, kdy zde vybojoval bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let.
Stále jde o jediný výsostný dres v historii, který jakýkoliv český cyklista dovezl do cíle Grand Tour.
Co se vám vybaví, když se řekne Giro 2011?
To už je strašná spousta let. Byl to rok, kdy mi prospěl i přestup z Liquigasu do Astany. Tak jsem tehdy před Girem myslel i na solidní umístění v celkovém pořadí.
A na bílý dres?
Ten v Astaně brali za takový malý dílčí výsledek, protože byli předtím zvyklí mít s Contadorem i žlutý dres na Tour. Ani mně samotnému tou dobou ještě tolik nedocházelo, co bílý dres znamená.
Spousta lidí si myslí, že Tour bude zase jen Pogačar versus Vingegaard, ale já bych určitě nepodceňoval mladého Seixase, který jim do toho hodně hodí vidle.