Tour 2027 je odhalena: nejsevernější start, hrozba časovek i pyrenejské finále

Po třinácti letech se peloton vrací do Velké Británie, tentokrát však Stará dáma zavítá vedle Anglie také do Skotska a Walesu. Když v roce 2014 přišlo během tří dnů k trati téměř pět milionů diváků, ředitel Tour Christian Prudhomme vykládal, že jde o ten vůbec „nejúžasnější Grand Départ“.
Tam tehdy započalo nejsuverénnější vítězství ve 21. století, když Ital Vincenzo Nibali přerušil nadvládu britské Sky a deklasoval Jeana-Christophera Pérauda o 7:37 minuty. Teď má Británie zahájit cestu za rekordním šestým triumfem Tadeje Pogačara.
„Wales je Lutych-Bastogne-Lutych,“ přirovnal Prudhomme ve čtvrtek třetí etapu nového ročníku k legendárnímu monumentu a nejstarší klasice. „Prvních deset dní je navrženo tak, aby se trikoty neustále měnily, a nejlepší světoví klasikáři se utkali s favority na celkové pořadí.“
Bude to zase jiná Tour než v minulých letech.
Na jezdce čeká celkem 54 450 výškových metrů. Na programu bude sedm rovinatých etap, šest kopcovitých a šest horských etap, včetně tří vrcholových finišů na Grand Colombier, Les Saisies a Col du Portet.
Po třech letech čekají jezdce i dvě klasické individuální časovky a tři dny volna, poprvé od roku 2022. Ten první připadne hned na pondělí, kdy se celá karavana přesune z britského Cardiffu do Normandie.
Zatímco letos se jela pouze jedna dvousetkilometrová etapa, příští ročník ukrývá rovnou tři přes 220 kilometrů.
Na peloton čeká ostrá prověrka v podobě přejezdů přes legendární Tourmalet, obávaný Col de Marie-Blanque, kde Jonas Vingegaard v roce 2023 v páté etapě pláchl Tadeji Pogačarovi a nadělil mu minutu, nebo dojezd na 17 kilometrů dlouhého obra Grand Colombier, který pohřbil v roce 2020 naděje na obhajobu Eganu Bernalovi.
Organizátoři účastníkům 114. ročníku ale dopřejí i ochutnávku okruhu pro zářijové mistrovství světa, které hostí právě region Haute-Savoie v Horním Savojsku a bude po čtyřech letech znovu dějištěm všech cyklistických disciplín.
V pařížském Kongresovém paláci ukončili organizátoři i nedávné spekulace o poslední jednadvacáté etapě – potřetí v řadě se pojede přes ikonický Montmartre.
A potvrdilo i to, že z dvojice francouzských velehor přijdou tentokrát jako první na řadu Alpy. Pyreneje pak budou hostit velké finále.
Ve třetím týdnu se pak třeba poprvé zavítá do lyžařského střediska Les Saisies, které mělo mít premiéru v itineráři už loni, jenže kvůli problémům farmářů a nemocem krav musela být etapa zkrácena, a tak si 12,5 kilometru dlouhé stoupání s průměrem přes osm procent odbude debut až teď.
„Pokud chceme objevovat nová stoupání, musíme přijmout fakt, že nesaháme automaticky po těch nejznámějších,“ přiblížil Prudhomme. „Poprvé v historii propojíme Tourmalet a Portet – dvě opravdová monstra. A hned následující den nás čekají strmé rampy a návrat baskických kopců Burdincurutcheta a Bagargui, které v itineráři chyběly od roku 2023.“
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