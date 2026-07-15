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Nečekaný vítěz! Sprinterské hvězdy přechytračil nástupem Waerenskjold

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  13:40aktualizováno  18:10
Soren Waerenskjold slaví vítězství v jedenácté etapě Tour.

Soren Waerenskjold slaví vítězství v jedenácté etapě Tour. | foto: Reuters

Julian Alaphilippe z týmu Tudor na vedoucí pozici v úniku během jedenácté etapy...
Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté...
Jakub Otruba během jedenácté etapy Tour de France.
Držitel zeleného dresu Mads Pedersen z týmu Lidl-Trek během jedenácté etapy...
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Celý den sprinterské týmy kontrolovaly únik, tolik očekávaný souboj nejrychlejších cyklistů v pelotonu nakonec ovládl překvapivým nástupem v posledních metrech Nor Sören Waerenskjold ze stáje Uno-X a slaví tak životní vítězství na Tour de France. Českému spurtérovi Pavlu Bittnerovi se závěr nevydařil a dojel dvaadvacátý.

V hektickém finiši na posledních 700 metrech Olav Kooij z Decathlonu nezapadl hned do háku svého rozjížděče Ceese Bola. Ten tak začal sprintovat sám, čímž vznikla mezera a zmatek. Ve chvíli, kdy pak zbývalo posledních 300 metrů, se na pravé straně podél bariéry otevřel prostor pro šestadvacetiletého Nora.

11. etapa Tour de France

Podrobná online reportáž.

Ten se odhodlal k trháku, který nikdo nečekal, a když začali favorité spurtovat, bylo už příliš pozdě. Na cílové pásce se sice snažili ještě hodit kolo dopředu Kooij i Jasper Philipsen, ale jezdec týmu Uno-X projel cílem dřív.

„Myslel jsem si, že jsem příliš vzadu, což se mi moc často nestává. Bylo to podobné jako na Omloopu, kde se přede mnou pak také najednou otevřela mezera. Teď je to pro mě těžko uvěřitelné, je to největší vítězství mé kariéry,“ líčil po dojezdu Waerenskjold a připomněl loňské vítězství na otevíráku sezony.

Pohled do pelotonu během jedenácté etapy Tour de France.

„Někdy si hodně věřím, ale pak je spousta závodů, kdy se cítím extrémně vyčerpaný a sebedůvěra chybí. Dneska jsem se na začátku cítil opravdu špatně, ale zafungoval možná i adrenalin. Dokázal jsem to pro celý tým, prošli jsme si tu úspěchy i pády… ještě mi to celé musí pořádně dojít.“

Skvělá Tour tak pro norskou stáj pokračuje. Poté, co dva dny jezdil ve žlutém i Torstein Træen, slaví nyní Uno-X životní úspěch s Waerenskjoldem. Tým tak navázal na loňský rok, kdy se ve stejné, tedy jedenácté etapě radoval Jonas Abrahamsen.

Naopak vítěz dvou předchozích hromadných dojezdů Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu se v závěru propadl a dojel až čtrnáctý. Stejně jako český rychlík Pavel Bittner, který obsadil až 22. místo.

V celkovém pořadí se nic nezměnilo, Tadej Pogačar si užíval jubilejní 60. den ve žlutém trikotu, čímž překonal Chrise Frooma a dorovnal na třetím místě historických tabulek pětinásobného šampiona Miguela Induraina. Nadále vede o 3:36 minuty nad Jonasem Vingegaardem z Vismy, třetí Remco Evenepoel z Red Bull-Bora ztrácí dalších 30 sekund.

Alaphilippe v úniku

„Myslel jsem si, že jsem příliš vzadu, což se moc často nestává, bylo to podobné jako na Omplooop kde jsem byl taky vzadu a pak se přede mnou otevřelo místo. Je to pro mě teď těžko uvěřitelné, je to pro mě největší vítězství v kariéře.“

„Někdy se hodně věřím, ale pak je hodně závodů kdy se cítím hodně vyčerpaný a nevěřím si. Dneska jsem se na začátku cítil hodně špatně, možná tím adrenalinem, dokázal jsem to pro tým, byli jsme tady nahoře i dole…musí mi to ještě pořád dojít.“

Vyráželo se z věhlasného lázeňského města Vichy a na peloton čekalo 161 kilometrů s pouze dvěma stoupáními čtvrté kategorie a s celkovým převýšením 1400 metrů. Do úniku se hned od odmávnutí ostrého startu opět pokoušel dostat Jakub Otruba, ale tentokrát se mu to – stejně jako Magnusi Cortovi Nielsenovi či Mathieu van der Poelovi – nepodařilo.

Julian Alaphilippe z týmu Tudor na vedoucí pozici v úniku během jedenácté etapy Tour de France.

Naopak bývalý světový šampion Julian Alaphilippe 13 kilometrů po startu ujel. Domácí hvězdu z týmu Tudor v úniku doplnili jeho krajan Mathis Le Berre, Dán Anthon Charmig ze stáje Uno-X a portugalský časovkář Nelson Oliveira z Movistaru.

Ještě než ustaly dešťové přeháňky, přišla už 140 kilometrů před cílem rychlostní prémie. Tu bez většího úsilí vyhrál Le Berre z TotalEnergies. V hlavním poli byl naopak nejvíce aktivní znovu tým Lidl-Trek pro muže v zeleném dresu Madse Pedersena. Sprint s Quinnem Simmonsem mu rozjížděl i Mathias Vacek, ale pro zbylých deset bodů si nakonec dojel Jasper Philipsen před Maxem Kanterem.

Náskok vedoucí čtveřice se neustále pohyboval kolem minuty a půl. Na čele pelotonu se v udávání tempa střídaly především stáje Soudal Quick-Step pro Merliera, Astana pro Kantera i NSN s Biniamem Girmayem.

Závodníci na celkové pořadí prožívali poklidný den. Tadej Pogačar si užíval jubilejní 60. den ve žlutém trikotu, usmíval se a debatoval třeba s Tomem Pidcockem, který den předtím spadl ve sjezdu spolu s Chrisem Harperem. A právě Harper, týmový kolega z Pinarello Q36, do středeční etapy kvůli následkům pádu už nenastoupil.

Anthon Charmig ze stáje Uno-X před Mathisem Le Berreem z TotalEnergies a Nelsonem Oliveirou z Movistaru v úniku během 11. etapy.

Na druhé vrchařské prémii Côte de Billy-Chavannes (1,4 km s průměrem 5 %) si pro další bod dojel opět Charmig. V té chvíli začal z úniku odpadat Alaphilippe a netrvalo dlouho, než ho 37 kilometrů před cílem pohltil peloton. Chvíli poté pak francouzský matador ztratil kontakt i s hlavním polem.

Náskok nyní už vedoucí trojice se čím dál více tenčil, na čele balíku pomáhal diktovat tempo i tým Picnic PostNL pro Pavla Bittnera, až je šest kilometrů před cílem letící peloton podle předpokladů dostihl.

Všechno tak směřovalo k tolik očekávanému rychlostnímu duelu, a v něm šokoval Sören Waerenskjold!

Cyklistický etapový závod Tour de France

11. etapa (Vichy - Nevers, 161,3 km):

1. Waerenskjold (Nor./Uno-X Mobility) 3:10:06, 2. Kooij (Niz./Decathlon), 3. Philipsen (Belg./Alpecin - Premier Tech), 4. Artz (Niz./Lotto Intermarché), 5. Girmay (Eritr./NSN), 6. Turgis (Fr./TotalEnergies), ...22. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 36. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 135. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -36.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 36:15:02, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:44, ...32. Vacek -53:19, 126. Otruba -2:28:43, 158. Bittner -2:50:26.

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