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Napřed světovou šampionkou, teď i evropskou. Volleringová dotáhla double

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  18:08aktualizováno  18:34

Nizozemka Demi Volleringová slaví titul mistryně světa v kanadském Montrealu. | foto: AP

Nizozemka Demi Volleringová potvrdila roli hlavní favoritky závodu s hromadným startem na mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani a obhájila loňský titul. Úspěšně tak navázala na mistrovství světa v Montrealu, kde triumfovala před týdnem.

Stříbro získala další Nizozemka Puck Pieterseová, bronz má Švýcarka Marlen Reusserová. Kristýna Burlová obsadila 72. místo.

Devětadvacetiletá Volleringová zvládla 130 kilometrů dlouhou trať v čase 3:10:33 a prodloužila nadvládu Nizozemek v této kategorii. Od roku 2016, kdy jely ženy o evropské medaile poprvé, nedosáhly nizozemské cyklistky na zlato v silničním závodě pouze na ME 2018, kdy Marianne Vosovou překvapivě porazila Marta Bastianelliová z Itálie.

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„Tohle je vážně bláznivé. Je úžasné, že Puck dosáhla ještě v závěru na druhé místo. Myslím, že na sebe můžeme být vážně hrdé. Je to opravdu zlatý rok. Je jen škoda, že středou to celé skončí,“ řekla Volleringová v rozhovoru krátce po závodě s připomínkou časovky v poslední den šampionátu ve Slovinsku. „Ale budu i dál žít své sny, protože vyhrávat mě baví.“

Dlouho poklidný průběh závodu nabral na obrátkách až poté, co peloton přijel na závěrečný okruh o délce 22 kilometrů, který absolvoval dvakrát. Necelých 30 kilometrů před koncem zvýšily Nizozemky aktivitu, po chvíli odjela skupinka favoritek, z níž se pak utrhla Volleringová a dojela si pro druhý titul evropské šampionky. Jako dosud jediná uspěla dvakrát její krajanka Lorena Wiebesová v letech 2022 a 2024.

Těsný souboj o stříbro vyšel nejlépe Pieterseové. Třetí byla Reusserová, jíž se podařilo před dvěma týdny v Montrealu obhájit titul mistryně světa v časovce. Čtvrtá skončila Italka Elisa Longová Borghiniová, která už má evropské stříbro a bronz. Burlová ztratila na vítězku přes 13 minut.

V závodě juniorů se z titulu radoval Elias Dybing z Norska. Nejlepším z šestice českých mladíků byl na 28. místě Marek Stiblík, jenž na vítěze ztratil přes půl minuty.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani

Závod s hromadným startem

Ženy elite (129,9 km): 1. Volleringová 3:10:33, 2. Pieterseová (obě Niz.), 3. Reusserová (Švýc.), 4. Longová Borghiniová (It.) všechny -5, 5. Niedermaierová (Něm.) -15, 6. Niewiadomá (Pol.) -45, ...72. Burlová (ČR) -13:08.

Junioři (110,5 km): 1. Dybing (Nor.) 2:42:40, 2. Martínez (Šp.), 3. Van den Biggelaar (Niz.) oba -10, ...28. Stiblík -34, 41. Kment -42, 53. Icha -1:28, 71. John -3:38, 74. Zaňka -3:42, 100. Svoboda (všichni ČR) -16:42.

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