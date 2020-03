Ještě mě neodepisujte. Quintana přestoupil a ožil, už má zase křídla

„Myslím, že letos uvidíme znovuzrozeného Naira. V Movistaru opravdu nebyl šťastný,“ řekl před startem sezony Emmanuel Hubert, sportovní ředitel Arkey-Samsic.



Prorocká slova.

Aspoň zatím se tak zdá.

Quintanova bilance je na úvod sezony impozantní.

Debut v nové stáji si odbyl na klání Kolem Provence. A jel fantasticky, hlavně ve třetí etapě, která stoupala na bájný Mont Ventoux.

Sedm kilometrů před cílem se zvedl ze sedla, několikrát zakmital nohama, zatančil v pedálech a byl fuč. Stíhali ho Thibaut Pinot, Wilco Kelderman, Alexej Lucenko i Hugh Carthy. Ale byli bez šance.

Quintana projel cílem o minutu a půl dřív! „Byl jak nějaký imperátor,“ kroutil hlavou Pinot.

Málokdy jeho indiánská tvář odhalí nějaké emoce. Teď je ale fanoušci mohli vidět – ve tváři se mu zračila jasná úleva.

„Doufám, že tohle vítězství je jen jedním z mnoha v této zlaté éře Arkey. Je to tady pro mě víc než tým, našel jsem tu novou rodinu,“ líčil, načež odjel na další etapový závod Kolem Alp.

A i tady byl k neudržení. Na slavném stoupání Col d´Eze poblíž Monaka kraloval o 40 sekund. Znovu porazil Pinota, ujel i Romainu Bardetovi nebo Richiemu Portemu.

Jakmile se sklon stoupání zvedl, on vyrazil vpřed a nikdo mu nestačil.

Jistě, zas tak překvapující to nebylo. Skvělým vrchařem Quintana je od té doby, co do profesionálního pelotonu v dresu Movistaru nakoukl. Překvapující byl ale způsob, jakým už dvakrát triumfoval.

Vždyť kdy naposledy byl Kolumbijec v takové formě?

Byla to jasná odpověď všem kritikám, které se na něj v posledních letech valily.

Vyhořelý, bez jiskry

Je to osm let, co v dresu Movistaru debutoval v nejvyšší divizi.

Tehdy hned vyhrál závod Kolem Murcie a od té doby potvrzoval, že starty do sezony mu jdou náramně. Dokázal dvakrát vyhrát Tirreno-Adriatico, Katalánsko i Baskicko.

Přesto, takhle úspěšný únor jako letos Quintana nikdy neměl. Ani v letech, kdy kraloval na Giru a Vueltě.

Poslední roky už čím dál častěji poslouchal, jak je vyhořelý. Že v kopcích už nemá tu jiskru z dob, kdy na Tour trápil Chrise Frooma.

KDYŽ PROHÁNĚL FROOMA. Nairo Quintana s Chrisem Froomem na Tour.

Přitom od roku 2013, kdy na Tour vyhrál bílý dres pro nejlepšího mladíka, vrchařský trikot, ovládl etapu a skončil celkově druhý, se o něm neustále mluvilo jako o budoucím šampionovi Tour.

Měl to být on, kdo zničí sílu Sky/Ineosu.

To proroctví ale nikdy nenaplnil. Skončil nejlépe dvakrát druhý, jednou třetí. Přitom neustále bojoval o pozici jedničky týmu s Alejandrem Valverdem, naposledy i s Mikelem Landou.

Ztrácel pohodu, ztrácel jiskru a závodění už ho ani tolik nebavilo.

„Byli jste to vy, kdo nechal vyhořet mého syna,“ osočoval šéfy Movistaru už před třemi roky Quintanův otec.

Samozřejmě, dál končil v elitní desítce na Grand Tour, patřil do širšího okruhu favoritů, ale už nebojoval o příčky nejvyšší.

Potřeboval změnu.

Uvidíte lepšího Naira

A tak přestoupil.

Po minulé sezoně utekl z Movistaru do druhodivizní Arkey-Samsic. Spousta lidí to nechápala. Proč do druhé divize? Proč do francouzského týmu?

Teď se ukazuje, že to byla dobrá volba. Kolumbijec v Arkee znovu rozkvetl.

„Nemůžeme být spokojenější s tím, jak Nairo zatím závodí. A to nemluvím jen o výsledcích, vždyť v kopcích úplně lítá,“ těší sportovního ředitele Emmanuela Huberta. „Lidi v týmu mu věří, to ho posiluje a uklidňuje. Má všechno, co potřebuje, aby závodil tak, jak teď závodí.“

Jestli to Huberta překvapuje?

„Upřímně? Ne. Když jsem viděl, jak závodil na kolumbijském šampionátu, kde dojel pár sekund před Eganem Bernalem a skončil druhý, věděl jsem, že je ve velké formě.“

Arkea jde vůbec výkonnostně nahoru. Daří se sprinterovi Naceru Bouhannimu a slušnou formu ukazuje i Warren Barguil, kdysi král hor na Tour.

Už v neděli se právě Barguil s Quintanou potkají na dalším etapovém závodě – Paříž-Nice. A ano, i tam bude Quintana favoritem.

„Vzhledem k tomu, jak letos zatím závodí, je pochopitelné, že bude i tentokrát jedním z těch, kteří se budou prát o vítězství,“ má jasno Hubert.

Pochopitelně, silniční cyklistická sezona se zatím stále pouze rozjíždí. Nejdůležitější závody pro Quintanu přijdou až později. Ale 30letý Kolumbijec už nyní naznačil, že stále není cyklistou druhého sledu, jak o něm po přestupu mnozí prohlašovali.

„Je jedním z cyklistických velikánů. A stále mu chybí přibližně 15 procent do absolutní výkonnosti. Ještě uvidíte lepšího Naira,“ varuje Hubert.

Ne, ještě ho neodepisujte.