Quintana je zpět. Zase závodí s elitou. O hledání týmu i kauze s tramadolem

Když při prezentaci týmů před startem Katalánska vystoupal na pódium, i na své jinak tradičně kamenné tváři vykouzlil úsměv a zamával divákům.

Jasný důkaz, jak si někdejší vítěz italského Gira či španělské Vuelty svého návratu skutečně váží.

Už se zdálo, že Quintana končí kariéru. Ale zabojoval. Našel tým. Vrátil se.

„Jsem velmi šťastný,“ povídá čtyřiatřicetiletý vrchař, jehož se od letošní sezony ujal Movistar. „Navíc mám na tento závod krásné vzpomínky. V roce 2016 jsem ho vyhrál, pět let předtím jsem zde absolvoval svou worldtourovou premiéru.“

A teď zde svou kariéru pro změnu oživuje. „Asi nebudu v nejlepší formě. Prodělal jsem covid a bylo mi pravdu zle. Ale postupně se do toho dostávám. Mým cílem je pomoci našemu lídrovi Enricu Masovi,“ dodával.

Ani kdyby neonemocněl, stále by bylo otázkou, jestli by na nejlepší stačil. Když v prosinci podepisoval kontrakt ve španělské sestavě, zamýšlel se, že jeho vítězné časy jsou dost možná nenávratně pryč.

ZPÁTKY V MOVISTARU. Nairo Quintana se raduje z triumfu v osmnácté etapě Tour 2019

„Mám obrovskou motivaci, našel jsem v sobě novou energii. Ale je toho spousta nového,“ vykládal pro list El País. „Jasně, že všichni budou chtít, abych zase vyhrával. I já si to přeju. Ale musím si uvědomit, že už nastoupila nová generace jezdců. A mně je třicet čtyři. Chuť stále mám, cítím, že mám pořád i ten správný motor, ale se všemi těmi superšampiony bude nesmírně těžké soupeřit.“

Navíc když k tomu připočtete i uplynulý rok, který byl všechno možné jen ne ideální.

Místo závodních kilometrů celou sezonu 2023 spíš jen trénoval. Víceméně sám, bez týmových parťáků.

Jeho jediným větším kláním byl kolumbijský šampionát, kde byl třetí za Estebanem Chavesem a Danielem Felipem Martínezem. Jinak objížděl krátká kritéria či menší, takřka amatérská jihoamerická klání.

Do toho ho spolu s agentem zaměstnávaly nekonečné debaty s týmy, které by se ho mohly ujmout. Několikrát měl kvůli jednáním i sednout do letadla a letět do Evropy. Postupně se spekulovalo o jeho možných příchodech do AG2R, Astany, Movistaru, Bahrainu-Victorious, Education-EasyPost, Intermarché-Wanty či s druhodivizním EOLO-Kometa, do nějž ho chtěli bratři Contadorovi.

Jenže ani tahle možnost neklapla. Stáje si vyhlédly jiné závodníky nebo od něj daly ruce pryč kvůli jeho škraloupu.

V létě 2022 totiž Mezinárodní cyklistická unie (UCI) oznámila pozitivní nález tramadolu ve dvou jeho vzorcích z Tour de France téhož roku. Tato látka se používá k tišení bolesti, výkonnost sice nezvyšuje, ovšem jsou s ní spojená zdravotní rizika jako závratě, ospalost nebo ztráta pozornosti. Právě proto je od roku 2019 v regulích UCI na černé listině.

TOUR SE ŠKRALOUPEM. Nairo Quintana útočí během stoupání na Port d´Envaliru během patnácté etapy Tour de France, později byl diskvalifikován.

Quintana se pochopitelně hájil: „Během kariéry jsem byl na více než 300 dopingových kontrolách, což vychází na zhruba tři měsíčně. Nikdy jsem neměl problém, tak proč bych měl mít teď? Mám mnoho důvodů, proč bych nikdy doping nebral a proč jsem nebral ani tramadol.“

Jenže mu to nebylo nic platné. Jury z výsledků Tour 2022 vymazala jeho šesté místo a jeho tehdejší zaměstnavatel Arkéa Samsic ihned oznámil, že už s ním nadále nepočítá.

Čímž odstartovala Quintanova více než roční sága v hledání nového zaměstnavatele.

Loni v lednu se už zdálo, že se vzdal. V Bogotě svolal tiskovou konferenci, mnozí čekali, že zde vyřkne: Tak a je konec. Jenže on místo toho oznámil: „Život kolumbijských cyklistů je symbolem boje. Snad všichni vzešli z chudoby, nerovnosti a nespravedlnosti a já nejsem výjimkou. Proto chci i nadále inspirovat mladé naděje. Budu pokračovat v boji, dokud mi to tělo dovolí.“

ÚSPĚŠNÁ ÉRA. Nairo Quintana z Movistaru slaví růžový dres na italském Giru

Což potvrdil. Na konci roku mu vyšla jednání s Movistarem, v němž podepsal roční smlouvu.

Byl to celkem logický krok. Právě v barvách španělské stáje dříve odjezdil osm sezon a slavil s ní největší úspěchy. V roce 2014 celkově vyhrál Giro, o dva roky později Vueltu. Na Tour byl dvakrát druhý a získal na ní tři etapy.

„Se vší úctou k tomu, co Nairo dokázal, jsme nemohli jen sedět a nic nedělat,“ prohlásil šéf týmu Eusebio Unzué. „Při podpisu smlouvy sehrál velkou roli i lidský prvek. Je mužem se spoustou zkušeností, mohl by trochu ulevit tlaku, který je na našeho lídra Enrica Mase.“

Pozitivní Quintanův nález nazval souhrou chyb. Jak bylo zmíněno, tramadol nezvyšuje výkonnost. Navíc v době, kdy byl Quintana potrestán, ještě nebyl na seznamu Světové antidopingové agentury WADA. Zakázaný byl jen v předpisech UCI.

„Je to pro mě obrovsky emotivní,“ vykládal Kolumbijec. „Tolik bezesných nocí. Tolik tréninků v dešti či pod spalujícím sluncem, abych ukázal, že na to stále mám. Ale stálo to za to. Jsem moc šťastný.“

A teď už zase závodí s elitou.