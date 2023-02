Případ Quintana. Kauza s tramadolem, stále je bez týmu. Ujme se ho Contador?

Už se zdálo, že to třiatřicetiletý vrchař vzdává. V lednu svolal v Bogotě tiskovou konferenci a kolumbijská média v předstihu informovala, že zde oznámí konec kariéry.

Když v prosklené hale vystoupal v bílé košili na stupínek a chopil se mikrofonu, novináři už snad měli předepsané texty o jeho někdejších úspěších, jenže on místo očekávaných slov spustil něco jiného.

„Ještě nekončím,“ vyhlásil. „Život kolumbijských cyklistů je symbolem boje. Snad všichni vzešli z chudoby, nerovnosti a nespravedlnosti a já nejsem výjimkou. Proto chci i nadále inspirovat mladé naděje. Budu pokračovat v boji, dokud mi to tělo dovolí.“

A tak se snaží. Hledá tým, jak může.

Podle zpráv by měl v těchto dnech zamířit do Evropy a zkoušet nové možnosti.

Jenže ujme se ho někdo?

V sobotu odstartuje první z jarních klasik Omloop. Elitní stáje už mají soupisky víceméně uzavřené a vymýšlejí strategie už i pro závody Grand Tour. Nabízel by se tedy nějaký menší tým, jenže ten zase nechce Quintana.

KDYŽ MĚL JEŠTĚ TÝM... Nairo Quintana útočí během stoupání na Port d´Envaliru během patnácté etapy Tour de France.

A pak je tu ještě jeden problém. Cyklistika se v posledních letech posunula, dává pryč ruce od své dopingové minulosti. Tvrdě se bojuje proti zakázaným prostředkům a cyklisté s jejich škraloupem mají náročné dokázat, že jsou už poučení.

Což je přesně jeho případ.

Letos v létě Mezinárodní cyklistická unie (UCI) oznámila nález tramadolu ve dvou Quintanových vzorcích z uplynulé Tour de France.

Tato látka se používá k tišení bolesti. Výkonnost sice nezvyšuje, ovšem jsou s ní spojená zdravotní rizika jako závratě, ospalost nebo ztráta pozornosti.

„Což je se závodní cyklistikou neslučitelné. Ohrožuje to nejen samotného jezdce, ale i jeho okolí,“ stojí v manuálu UCI, která tramadol zařadila na seznam zakázaných látek už v roce 2019.

Quintana se pochopitelně brání. Říká, že ví, že tramadol je mezi zakázanými suplementy, a proto by si ho nikdy nevzal.

„Během kariéry jsem byl na více než 300 dopingových kontrolách, což vychází na zhruba tři měsíčně. Nikdy jsem neměl problém, tak proč bych měl mít teď?“ ptá se. „Mám mnoho důvodů, proč bych nikdy doping nebral a proč jsem nebral ani tramadol.“

Zatím všechna šetření však hovoří o opaku.

Odvolal se ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenže ten v listopadu jeho námitky neuznal.

Nedávno se jeho jméno objevilo i mezi 29 dopingovými hříšníky za rok 2022, jejichž seznam uvedla výroční zpráva organizace Hnutí za důvěryhodnou cyklistiku (MPCC), jejímiž členy je i devět elitních mužských týmů.

Šance u Contadora?

Po zveřejnění pozitivního nálezu jury Quintanu vymazala z výsledků uplynulé Tour a jeho někdejší zaměstnavatel Arkéa-Samsic oznámil, že s ním už nadále nepočítá.

Od loňské Tour se tak představil jen v reprezentačním dresu na mistrovství světa v australském Wollongongu, kde byl 66., a v únoru skončil na kolumbijském šampionátu třetí.

Objel i několik městských kritérií, jenže závodníkovi jeho formátu to pochopitelně nestačí.

Ten neustálý trénink, nejistota, vyjednávání a cestování za potenciálními zájemci o jeho služby ho musí ubíjet.

A že už těch jednání absolvoval.

nairoquincoficial Correr estos #campeonatosnacionales me lleno de energía para seguir adelante ! Esta Medalla de Bronce es el resultado de mi esfuerzo y valor! Gracias gracias a mi equipo de trabajo a @ride_bmc_col por esa súper bicicleta Gracias #Colombia #ciudadbonitabucaramanga @fedeciclismocolombia oblíbit sdílet odpovědět uložit

Postupně se spekulovalo o jeho možných příchodech do AG2R, Astany, Movistaru, Bahrainu-Victorious, Education-EasyPost, Intermarché-Wanty a mnohých dalších.

Jenže…

„Všechny pozice už máme na další sezonu obsazené. Nairo v našich plánech nefiguruje,“ oznámil šéf Astany Alexander Vinokurov.

„Quintana k nám? To slyším poprvé. Je to asi nereálné, protože už máme plnou soupisku,“ vyvrátil fámy ředitel Education-EasyPost Jonathan Vaughters.

„Sotva jsem se vzpamatoval z přestupu Cristiana Ronalda a už tu máme případ Nairo. Není to pravda,“ líčil zase Aike Visbeek z Wanty-Gobert.

A tak dále a tak dále.

Máme plno, jsou to fámy, pouhé spekulace. Všechna prohlášení týmů, o nichž se v souvislosti s Kolumbijcem mluvilo, vyzněla podobně.

A Quintana čeká dál.

„Nevzdávám se,“ tvrdí. „Stále mluvím s manažery, buduju mosty. Chci se vrátit do závodů. Chci si připnout na záda číslo, cítit tu bolest v nohou i radost z vítězství.“

POZDĚJI DISKVALIFIKOVÁN. Nairo Quintana táhne Omara Fraileho a Michaela Woodse během deváté etapy Tour de France.

Jako nejaktuálnější možnost se jeví druhodivizní EOLO-Kometa, v jejímž vedení figuruje i bratrská dvojice Alberto a Francisco Contadorovi.

Právě Francisco v nedávném rozhovoru pro španělský deník Marca naznačil, že se o Kolumbijce možná zajímají.

„Potřebujeme vyzrálé jezdce, kteří dokážou vyhrát. Myslím, že ve všech profesionálních týmech jeho jméno alespoň jednou padlo,“ řekl nejednoznačně.

Byl by to celkem logický krok. Italská stáj zatím nevstoupila do Hnutí za důvěryhodnou cyklistiku. Alberto Contador se s Quintanou utkal v nejedné horské bitvě a moc dobře ví, čeho je schopný.

EOLO-Kometa má zároveň v plánu v roce 2027 postoupit do nejvyšší kategorie World Tour, takže by se jí zkušenosti hodily. A Quintanovi by se zase zamlouvalo, že dostává pozvánky na ty nejlepší závody včetně italského Gira.

Na druhou stranu něco podobného tu už několikrát bylo…

Vyjde to Kolumbijci tentokrát?