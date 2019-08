Loučící se Quintana. Kolumbijce čeká poslední Vuelta v dresu Movistaru

Vzdor tomu, že vztahy Naira Quintany a týmem Movistar v posledních letech příliš nefungovaly. Vše pravděpodobně odstartovalo v roce 2017, kdy ho šéf stáje Eusebio Unzué se sportovními řediteli přemluvili k mezi jezdci obávanému dvojboji Giru-Tour.



Drobný vrchař v celkovém pořadí neuspěl: V Itálii dojel druhý, ve Francii se pak nevešel ani do elitní desítky. Skončil dvanáctý. „Stáj Movistar nechala vyhořet mého syna. Přinutili ho k pokusu o double,“ rozčiloval se tehdy Quintanův otec Luis.

V lednu 2018 do Movistaru přestoupil Mikel Landa a kolumbijská modla začala ztrácet výsostné postavení na pozici lídra, o které se do té doby dělila hlavně s Alejandrem Valverdem. Vše vyvrcholilo na letošní Tour, kde trio zmíněných lídrů připomínalo osamocené vojáky bojující na vlastním poli.

Už během července se tak objevily zprávy, že Quintana v nové sezoně zamíří do bretaňské stáje k současnému francouzskému šampionovi Warrenu Barguilovi či sprinterskému veteránovi André Greipelovi. „Toužím po týmu, kde budu mít stoprocentní podporu,“ upozorňoval Quintana.

V Movistaru rodák z And strávil osm sezon. Po přestupu z lokální kolumbijské stáje v něm vyrostl v cyklistickou hvězdu. V roce 2014 vyhrál Giro, o dva roky později Vueltu. Celá jeho země pak věřila, že božský Nairo jako první Kolumbijec ovládne slavnou Tour de France.

To už se zcela jistě nestane. Letos v červenci ho předstihl Egan Bernal z týmu Ineos.

„V Movistaru jsem prožil velmi dobré roky. Vždy budu vděčný za věci, které mě naučili,“ poděkoval Quintana.

Teď se španělské sestavě může naposledy odvděčit. Před měsícem na Tour ovládl jeden z alpských dojezdů. V celkovém pořadí dojel osmý. Na startu 74. ročníku Vuelty nepatří mezi největší favority, ale počítat se s ním musí.

Nairo Quintana slaví vítězství v 18. etapě letošní Tour de France do střediska Valloire.

„Bude to skvělý souboj mezi týmy Movistaru, Jumbo-Visma a Astany,“ předpovídá ředitel závodu Javier Guillén.



Jenže domácí sestavě se těsně před startem značně zkomplikovaly plány. Ve čtvrtek večer Movistar oznámil, že hlavní lídr Richard Carapaz, vítěz letošního Gira, kvůli zraněnému ramenu neodstartuje. Jeho roli tak přebírá Quitana, k ruce bude mít Valverdeho a Marca Solera.

Vuelta 2019 speciální příloha iDNES.cz

Nizozemci z Jumbo-Visma spoléhají na Primože Rogliče. Právě Slovinec patří mezi vůbec největší favority na celkové vítězství. Jeho spolulídrem bude třetí muž Tour Steven Kruijswijk.

Kazašská Astana, do jejíž finální osmičky se nevměstnal Jan Hirt, zase věří ve vrchařské kvality Miguela Ángela Lópeze.

Souboje o červený dres lídra, jenž letos slaví deset let existence, vypukne už v zahajovací týmové časovce a pak naostro nejspíš ve středu. To se peloton poprvé poškrábe do cílového stoupání.

Využije hned první šance na získání náskoku loučící se Nairo Quintana?