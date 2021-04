Je to problémové dítě pelotonu. Vždycky byl. Nacer Bouhanni, bývalý boxer, má pověst nesmlouvavého muže. Sprintera, který si nebere servítky a často dělá přešlapy. Udělal ho i před týdnem, když natlačil Jakea Stewarta do bariér. Od té doby mu ale chodí přes sociální sítě tuny rasistického odpadu. „Mlčel jsem moc dlouho. Tentokrát to nenechám být,“ říká.