Přípravu na další sezonu už zahájil pod novým trenérem. Po sedmi letech totiž Bittner opouští stáj Picnic PostNL a bude oblékat barvy týmu Pinarello Q36.5, v němž se potká i s britským cyklistickým všeumělem Tomem Pidcockem.
„Už týden předtím jsem sice na kole jezdil nebo chodil plavat, ale strukturovaná příprava mi začala až minulé pondělí. Zatím proto vše teprve vstřebávám,“ líčil čtyřiadvacetiletý vítěz etapy na předloňské Vueltě či letošní jednorázovky Paříž–Chauny.
Potkal jste se už s novými parťáky?
Poslední závod s Picnicem jsem dojel 18. října. Hned po něm jsme měli s novým týmem fitting day, při němž jsme nastavovali nové kolo nebo zkoušeli oblečení. Byli tam taky skoro všichni noví kolegové nebo experti, takže jsme se už poznali.
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Účastnil se i Pidcock?
Ano. I on je fajn. Když podobné velké závodníky poznáte blíž, zjistíte, že jsou úplně normální lidi. Zašli jsme s kluky na bowling a do restaurace, takže i to při seznamování pomohlo. Od osmého prosince nás čeká první soustředění ve Španělsku.
Jaký je nový trenér?
Bude mě trénovat Reece McDonald. Pochází z Jižní Afriky a je celkem mladý, nebude mu ani čtyřicet. Díky tomu si dobře rozumíme a spolupráce zatím probíhá hladce.
Změnil vám přípravu hodně?
V týmu si udělali velkou analýzu mého tréninku z posledních tří let. Při ní zjistili nedostatky a věci, ve kterých se můžu ještě zlepšit, takže z toho budou určitě vycházet. První týden jsem se zatím spíš jen rozjížděl, ale už brzy zapojíme nové prvky. Například trénink v nízké kadenci, zvyšování síly, lepší silový program... Těším se.
Bude váš trénink směřovat čistě ke sprintům, nebo byste stále rád bojoval o přední příčky i na profilově těžších klasikách?
Rád bych se rozvíjel i jako klasikář. Můj trenér to ví, a tak tomu také přizpůsobujeme přípravu. Samozřejmě se budeme hodně zaměřovat na maximální rychlost, protože příští rok bych měl na Tour plnit roli sprintera. Ale nesmíme zapomínat ani na jiné věci. Závody jsou dnes tak náročné, že trénovat jen sprinty by nešlo.
Co dalšího je v Pinarello Q36.5 jinak?
Zatím jsem v týmu teprve krátce, takže těžko porovnávat... Ale třeba to, jak se dívají na trénink. Během soustředění provádějí vlastní výzkumy na závodnících. Dám příklad. Velké sportovní výzkumy se dělají na lidech, kteří mají VO2max (ukazatel schopnosti organismu využívat kyslík při zátěži) třeba 50. Jenže pak nastává problém, že výsledky se moc nedají aplikovat na profesionální sportovce, kteří mají hodnotu výš. Proto si v týmu takové věci testují sami.
A vyplácí se to.
Díky tomu přišli na spoustu poznatků, například co se týče výživy na kole. Hodně se na to těším. Budu mít taky například možnost jet před Tour do vyšší nadmořské výšky a mít nastavený jídelníček na 365 dní v roce. Každé procento navíc mě může posunout dál.
Řekl byste tedy, že tým přistupuje k tréninku vědečtěji?
Ano. Ale umí ho taky brát v klidu. Nemám pocit, že mě do něčeho tlačí. O všem se můžeme pobavit a není problém.
Co se třeba změnilo ve stravě?
Používáme aplikaci Hexis, která přesně počítá, kolik kalorií a kolik sacharidů, tuků a bílkovin mám sníst. Pracuje na bázi umělé inteligence a její doporučení pak ještě upravují naši nutriční specialisté. Předtím jsem si stravu tolik nehlídal, byť si myslím, že jsem ji měl dobře nastavenou a blížil se ideálu. Ale určitě i tohle může udělat nějaký rozdíl.
Froome v Česku a premiérová časovka pro vrchaře
V Česku se Bittner zúčastnil i prezentace tras amatérského závodu L’Etape Czech Republic pro rok 2027. Organizátoři odhalili ještě nabitější program než dřív. Podnik poprvé v historii nabídne tři samostatné závody, které se uskuteční v Pardubicích, Praze a Prachaticích. Klání v hlavním městě navíc jako ambasador ozdobí čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.
V Pardubicích se tentokrát pojede na jaře, a to 8. května. Charakter trati se ale nemění, opět povede po rovině. Pražská kopcovitá etapa se odehraje 19. června a stejně jako letos odstartuje z Pankráce. Prachatické finále obstará 28. září premiérová horská časovka na vrchol Libín. Na 18 kilometrech závodníci překonají převýšení 631 metrů.
Zmínil jste už Tour de France. Platí, že ji máte přislíbenou?
Pokud půjde všechno správně a nepřijde žádné větší zranění, tak ji jet mám. Představa je, že bych měl být lídr do sprintů.
Jaké další závody vás čekají?
Zatím nevím, co všechno můžu prozradit. Ale sezona začne brzy a nejspíš poletím už v lednu do Austrálie. Pak bude můj kalendář hodně podobný jako letošní s tím, že pro mě bude důležité být pořádně připravený právě na Tour. A bavili jsme se i o tom, že bych moc rád startoval na Czech Tour.
Mohl jste si závody, které chcete jet, vybírat? Asi se dá čekat, že hlavní slovo bude mít v týmu Pidcock.
Určitě má své závody, na nichž bude lídrem. Lákalo by mě například jet Milán–San Remo, musím však respektovat, že Tom na něm byl letos druhý a maximální podporu dostane on. Vůbec by mi ani nevadilo na nějakém závodě Tomovi pomáhat. Je jezdec, který může vyhrát, a já zase rád něco vrátím týmu. Zároveň vím, že při sprinterských jednorázovkách nebo i těch těžších, jako je In Flanders Fields (dříve Gent–Wevelgem), budu mít podporu zase já.