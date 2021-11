Na táborskou trať míří elita cyklokrosu, pár hvězd ale chybět bude

Loni na táborské trati v areálu Komora seriál závodů startoval a kvůli pandemii covidu se odjelo pouze pět podniků. Tentokrát je jihočeské klání už šesté v pořadí.



Dalším rozdílem je, že loni se jelo bez diváků, kteří tentokrát nebudou chybět. Základní vstupné vyjde na 150 korun, důchodci zaplatí 80 korun, děti do 15 let mohou na akci zdarma. Všichni přítomní musí prokázat bezinfekčnost.

„Přijeďte si užít krásný sportovní zážitek a podpořit naše závodníky. Přijede světová cyklokrosová elita a určitě budou k vidění zajímavé závody,“ zve Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky.

Program závodů junioři v 9.30 hod.

juniorky v 10.30

muži U23 v 11.40

ženy elite v 13.25

muži elite v 14.50

Ve startovní listině nechybí lídři průběžného pořadí Nizozemka Lucinda Brand a Belgičan Eli Iserbyt, které doplňují další známá jména zejména z těchto zemí. Startovat však nebudou hvězdy Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgičan Wout van Aert a Brit Tom Pidcock, kteří zahájí sezonu až v prosinci. Celkem by mělo dorazit přes 240 závodníků z 20 zemí světa.



Představí se také 34 českých reprezentantů a řada z nich myslí vysoko. „Hlavně v mládežnických kategoriích máme šance. Určitě věříme v umístění v první desítce, ale myslím si, že juniorky a junioři se minimálně přiblíží medaili,“ věří český kouč Petr Klouček.

Domácí reprezentanti budou chtít být vidět také v elitních kategoriích. Mezi muži i ženami se objeví kvarteto českých závodníků a hlavně Michael Boroš má smělé ambice. „Doufám, že umístění mezi nejlepšími deseti je pro Michaela reálné. Natrénoval víc než v předchozích letech a je to na něm znát. Navíc na silnici držel krok s našimi nejlepšími silničáři,“ doplnil trenér Klouček.

Šampionát hostí v roce 2024

Trať zůstane stejná jako v předchozích letech. „Ale pro mistrovství světa na ní chceme udělat dvě zásadní změny. Nejprve je však probereme s trenéry a přizpůsobíme to tak, aby to vyhovovalo co nejvíce našim závodníkům,“ zmínil Balogh pořadatelství světového šampionátu v roce 2024.

Tréninky začnou v Táboře už zítra mezi 14. a 16. hodinou. Trénovat se bude i v neděli ráno před startem závodů. Poprvé se zde pojede také kategorie juniorů, juniorek a mužů do 23 let. Akci vysílá Česká televize.