My všichni jsme Haaland. Teď chce Uno-X získat Vingegaarda. A titul z Tour 2030

Protože: „Jsme jiní než ostatní,“ říká generální manažer týmu Thor Hushovd, v minulosti na Tour dvakrát vítěz bodovací soutěže.
Čím jsou jiní? „Třeba i otevřeností k médiím,“ zazubí se norský mistr Anders Skaarseth. „Ale hlavně tím, že jsme parta kamarádů, která se dobře baví i na Tour. Že jsme přáteli také mimo cyklistiku. Díky tomu jsme pak mnohem snáz schopni obětovat se jeden pro druhého.“
Jiní jsou i tím, že stáj je určena výhradně norským a dánským jezdcům. „V budoucnu se možná rozrosteme i o Švédy, náš hlavní sponzor ve Švédsku podniká. Rozhodně však zůstaneme ryze skandinávskou stájí,“ povídá Hushovd.
Tak jednoznačné regionální vymezení worldtourového týmu zažila cyklistika naposledy s formací Euskaltel, určenou jen Baskům, která ale v roce 2013 zkrachovala.