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My všichni jsme Haaland. Teď chce Uno-X získat Vingegaarda. A titul z Tour 2030

Tomáš Macek

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Stáj Uno X na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France. | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Vlastně se to dalo očekávat: tým Uno-X zveřejnil animaci, jak jeho cyklisté podle fotbalového vzoru veslují jako jeden muž. Nejde však pouze o symboliku národní sounáležitosti. S Haalandovou družinou je totiž spojuje mnohem víc. Stejně jako byli Norové náramným osvěžením fotbalového šampionátu, je nyní i tato norská stáj na Tour vítaným zpestřením a narušením zaběhlých pořádků.

Protože: „Jsme jiní než ostatní,“ říká generální manažer týmu Thor Hushovd, v minulosti na Tour dvakrát vítěz bodovací soutěže.

Tour de France 2026

Čím jsou jiní? „Třeba i otevřeností k médiím,“ zazubí se norský mistr Anders Skaarseth. „Ale hlavně tím, že jsme parta kamarádů, která se dobře baví i na Tour. Že jsme přáteli také mimo cyklistiku. Díky tomu jsme pak mnohem snáz schopni obětovat se jeden pro druhého.“

Jiní jsou i tím, že stáj je určena výhradně norským a dánským jezdcům. „V budoucnu se možná rozrosteme i o Švédy, náš hlavní sponzor ve Švédsku podniká. Rozhodně však zůstaneme ryze skandinávskou stájí,“ povídá Hushovd.

Tak jednoznačné regionální vymezení worldtourového týmu zažila cyklistika naposledy s formací Euskaltel, určenou jen Baskům, která ale v roce 2013 zkrachovala.

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