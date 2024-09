Mladá cyklistka Furrerová po zranění hlavy při pádu v závodě MS zemřela

Výběr úmrtí cyklistů za posledních 30 let Červen 1995 - Olympijský vítěz v silničním závodě jednotlivců z Barcelony Ital Fabio Casartelli podlehl v nemocnici následkům zranění hlavy, které utrpěl po pádu v 15. etapě Tour de France. Červen 1999 - Manuel Sanroma upadl asi kilometr před cílem druhé etapy závodu Kolem Katalánska ve chvíli, kdy se peloton připravoval na závěrečný spurt. Dvaadvacetiletý Španěl vážným zraněním v nemocnici podlehl. Únor 2000 - Při závodu Kolem Argentiny narazil nákladní automobil do španělského cyklisty Saúla Moralese. Pětadvacetiletý jezdec podlehl při převozu do nemocnice těžkým zraněním. Březen 2003 - Devětadvacetiletý kazašský cyklista Andrej Kivilev podlehl v nemocnici zraněním, která utrpěl po těžkém pádu v etapovém závodu Paříž-Nice. Po jeho smrti zavedla UCI povinné nošení helmy. Červen 2005 - Sedmatřicetiletý Ital Alessio Galletti dostal během závodu ve Španělsku infarkt a zemřel. Listopad 2006 - Španěl Isaac Gálvez zemřel na následky pádu při šestidenním závodu v Belgii. Jednatřicetiletý úřadující mistr světa na dráze narazil ve vysoké rychlosti hrudníkem do zábradlí. Květen 2008 - Portugalec Bruno Neves přišel o život během závodu Classica de Amarante. Šestadvacetiletý jezdec utrpěl po pádu řadu zranění a nezachránil ho ani rychlý převoz do nemocnice. Květen 2011 - Po pádu ve třetí etapě na Giru d’Italia zemřel šestadvacetiletý Belgičan Wouter Weylandt. Při sjezdu zhruba 25 kilometrů před cílem narazil do zdi. Březen 2016 - Pětadvacetiletý Belgičan Antoine Demoitié zemřel po pádu pod kola motocyklu během jednorázového závodu Gent-Wevelgem. Duben 2018 - Belgičan Michael Goolaerts po pádu a srdeční zástavě v závodu Paříž-Roubaix zemřel v nemocnici. Bylo mu 23 let. Srpen 2019 - Dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht podlehl zraněním, která utrpěl při těžkém pádu v závodu Kolem Polska. Červen 2023 - Šestadvacetiletý Švýcar Gino Mäder podlehl v nemocnici zraněním, která utrpěl při pádu v páté etapě závodu Kolem Švýcarska. Při sjezdu sjel ze silnice a spadl do rokle, lékaři jej našli ve vodě. Červenec 2023 - Sedmnáctiletý italský závodník Jacopo Venzo zemřel po pádu v první etapě mezinárodního juniorského cyklistického závodu v Rakousku. V nemocnici podlehl následkům vážných zranění. Červenec 2024 - Norský cyklista André Drege přišel o život v královské etapě závodu Kolem Rakouska. Pětadvacetiletý jezdec spadl ve sjezdu z Grossglockneru. Září 2024 - Osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová zemřela na následky pádu v silničním závodě juniorek na mistrovství světa v Curychu. Po kolizi v hustém dešti a vážném zranění hlavy byla v kritickém stavu.