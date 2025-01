Čtyři měsíce truchlení. Smrt Furrerové bezpečnostní opatření UCI nezvýší

Minulou sezonu nebylo bohužel o nešťastné události nouze.

Po těžkém dubovém pádu v Baskicku byl Jonas Vingegaard přesvědčený, že umírá.

V červenci na Kolem Rakouska zemřel po pádu ve sjezdu Nor André Drege.

Z nevyjasněných důvodů v září náhle zemřel Nizozemec Bas van Belle.

A listopadovou dopravní nehodu nepřežil talentovaný Belgičan Miel Dekien.

Do toho měl peloton stále v živé paměti i tragické úmrtí Gina Mädera na domácím etapáku Kolem Švýcarska v červnu 2023 a sedmnáctiletého Jacopa Venza jen pět týdnů poté na juniorském závodě v Rakousku.

K výčtu tragédií se minulý týden přidala ještě smrt italské juniorky Sary Pifferové, kterou na tréninkové vyjížďce srazilo předjíždějící auto.

Nejtrýznivější ale zůstává smrt osmnáctileté Švýcarky Furrerové. Protože nejjasněji ukazuje, že se dalo tragédii předejít.

Tento týden v pondělí uplynuly čtyři měsíce od chvíle, kdy Furrerová v curyšské nemocnici podlehla svým zraněním ze závodu juniorek na světovém šampionátu.

Mezinárodní cyklistická unie UCI se snažila omezit oficiální komunikaci ohledně tragédie na minimum a údajně zakázala o události mluvit i všem zástupcům organizátorů a dobrovolníků.

„Uspořádala se tisková konference, kde se hodně mluvilo, ale nikdo nic pořádného neřekl. UCI nejprve ani nechtěla dovolit následné otázky novinářů, ale já a můj tým jsme tuto možnost prosadili,“ vrátil se k nešťastným hodinám na šampionátu šéf organizačního výboru Olivier Senn.

Prezident UCI David Lappartient na mistrovství světa v Curychu oznamuje novinářům úmrtí Muriel Furrerové.

Přestože na zmiňované tiskovce nic konkrétního nezaznělo a UCI se snažila utnout i všechny ostatní komunikační kanály, některé informace se na veřejnost přece jen dostaly.

Především to, že Furrerová ležela po pádu ve sjezdu u města Küsnacht v lese mimo trať bez pomoci přibližně hodinu a půl.

Na jednu stranu za to může nešťastná shoda okolností: v den závodu, 26. září, hustě pršelo a viditelnost byla mizivá, navíc traťoví maršálové stáli několik desítek metrů nad místem pádu a také nedaleko pod ním. Okamžik, kdy Furrerová sklouzla z vozovky do lesa, tak žádný z nich nezahlédl.

Místo pádu švýcarské cyklistky Muriel Furrerové, který měl bohužel tragické následky.

Po Furrerové se proto začalo pátrat, až když cílem v centru Curychu projela poslední závodnice, a po mladé Švýcarce stále nebylo ani památky. „Začali se nás vyptávat, kde je Muriel. V tu chvíli nám došlo, že je něco špatně,“ popisovaly situaci parťačky Furrerové ze švýcarského týmu.

Na druhou stranu, reakce organizátorů i záchranných složek mohla být mnohem rychlejší, kdyby se při mistrovství světa mohly využívat všechny technologie dostupné v profesionálním pelotonu.

Především se mluví o využívání vysílaček, které jsou na šampionátu zakázané. Pro cyklisty je běžnou praxí, že když vidí pád jiného závodníka, nahlásí to svým sportovním ředitelům do aut. Díky tomu se mohlo například rychle zareagovat na pád Jentheho Biermanse do hluboké strže na loňském Giru.

„U Muriel vysílačky mohly pomoct, aby se situace řešila rychleji, a možná ji mohly i zachránit,“ říkal v době tragédie český cyklista Mathias Vacek.

UCI se ovšem do zavádění vysílaček v závodech mistrovství světa nehrne.

Minulou sezonu dokonce testovala jejich omezování i v závodech WorldTour. Výsledkem je ale prozatím pouze dost vágní zpráva o tom, že testování vedlo k lepšímu porozumění výhod a nevýhod používání vysílaček, a že jakékoliv změny v pravidlech se budou řídit požadavky na zvýšení bezpečnosti.

Další technologií, u které zůstává otázkou, proč UCI nevyužívá její plný potenciál, jsou GPS lokátory.

Bývalý profesionál Luc Grefe, který stojí za serverem Lanterna Rouge, se v říjnu domníval, že Furrerová zařízení na kole měla, ale sloužilo jen ke sledování časových rozdílů a nikdo nekontroloval, jestli neukazuje nestandardní údaje.

Představitel organizačního výboru curyšského světového šampionátu Olivier Senn na tiskové konferenci k tragickému úmrtí Muriel Furrerové.

Senn potvrdil, že Furrerová lokátor měla, ovšem data z něj byla podle něj dostupná jen pro posádky televizních motocyklů, aby věděly, kdo jsou jezdci a jezdkyně kolem nich.

„Lokátory neměly sloužit k určování polohy. Byly propojené s kamerami, aby kameramani věděli, koho točí. Jakmile se vzdálili, k datům z lokátorů se nikdo nedostal,“ tvrdil v prosincovém rozhovoru.

Širšímu využití GPS lokátorů podle vyjádření UCI bránilo nestálé pokrytí signálem.

„Není tak složité dosáhnout 95 % pokrytí, mít ale 100% pokrytí už náročné je,“ vysvětloval Senn. Jako šéf organizačního výboru závodu Kolem Švýcarska chce i tak lokátory pro sledování polohy od letošního ročníku etapáku zavést.

UCI se naopak tváří, že raději počká, až budou technologické podmínky zajišťovat stoprocentní pokrytí signálem.

Mezitím zavádí jiná bezpečnostní opatření.

Přísnější systém napomínání skrze žluté karty. Pokuty za puštění se řídítek nebo mluvení do vysílačky v cílové rovince. A na světovém šampionátu můžou jet v doprovodné koloně tři sanitky místo dvou.

Další návrhy na zvýšení bezpečnosti jako vození airbagů, regulace výšky ráfků a šířky řídítek nebo omezení převodů UCI analyzuje.

Nic z toho by ale před čtyřmi měsíci Furrerové nepomohlo.