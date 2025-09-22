Program MS v silniční cyklistice ve Rwandě:
|Datum a čas
|Závod
|Vzdálenost
|Výsledky
|21.9., 10:10
|Časovka - Ženy Elite
|31,2 km
|1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29
|21.9., 13:45
|Časovka - Muži Elite
|40,6 km
|1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57
|22.9., 10:35
|Časovka - Ženy do 23 let
|22,6 km
|22.9., 13:35
|Časovka - Muži do 23 let
|31,2 km
|23.9., 10:45
|Časovka - Juniorky
|18,3 km
|23.9., 14:00
|Časovka - Junioři
|22,6 km
|24.9., 12:30
|Časovka - Štafeta týmů - mix
|41,8 km
|25.9., 13:05
|Silniční závody - Ženy do 23 let
|119,3 km
|26.9., 08:00
|Silniční závod - Junioři
|119,3 km
|26.9., 12:00
|Silniční závod - Muži do 23 let
|164,6 km
|27.9., 08:20
|Silniční závod - Juniorky
|74 km
|27.9., 12:05
|Silniční závod - Ženy Elite
|164,6 km
|28.9., 09:45
|Silniční závod - Muži Elite
|267,5 km
Čeští závodníci na MS v silniční cyklistice 2025:
|Kategorie
|Závodník/závodnice
|Účast v časovce
|Muži Elite
|Šimon Vaníček
|Ne
|Michael Boroš
|Ne
|Ženy Elite
|bez české účasti
|-
|Ženy U23
|Julia Kopecký
|Ano
|Barbora Němcová
|Ne
|Muži U23
|Alberto Carlo Monti
|Ano
|Martin Bárta
|Ne
|Pavel Novák
|Ne
|Tomáš Přidal
|Ne
|Štěpán Zahálka
|Ne
|Juniorky
|Anna Hanáková
|Ano
|Karolína Špicarová
|Ano
|Antonie Crmanová
|Ne
|Anežka Kysilková
|Ne
|Junioři
|Jakub Zaňka
|Ano
|Filip Novák
|Ne
|Jiří Rejzek
|Ne
Kde sledovat MS v cyklistice 2025 živě v TV?
Přímé přenosy z mistrovství světa v silniční cyklistice nabídnou stanice ČT sport či a ČT 2. Sledovat je můžete i na platformě ČT sport Plus. Závody budou k vidění i na stanicích Eurosport 1 a 2, případně jeho internetové verzi HBO Max.
Trasy elitních závodů na MS v cyklistice 2025:
Trasy hlavních závodů jsou extrémně náročné. Kigali je hodně kopcovité město – trať je plná prudkých stoupání a technických sjezdů. Navíc leží v nadmořské výšce cca 1 500 m n. m.
Elite závod mužů
- Měří 267,5 km a trať vede okolím hlavního města Kigali
- Pojede se 15 stejných okruhů a jeden větší rozšířený
- V rozšířeném okruhu závodníci vystoupají na Mont Kigali (5,9 km, 6,9 %) v nadmořské výšce 1 771 metrů.
- Převýšení dává v součtu 5475 metrů.
Elite závod žen
- Měří 164,6 km
- Pojede se 11 stejných okruhů na podobné trati jako mužský závod
- Nejtěžší prověrky přijdou zřejmě při stoupání na Côte de Kigali Golf (800 m, 8,1 %) a Côte de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %).
- Celkové převýšení je 3350 metrů
Mapy všech závodů na MS v silniční cyklistice najdete ZDE.
Jak dopadlo MS v silniční cyklistice loni?
V roce 2024 se MS v silniční cyklistice konalo ve švýcarském Curychu. Elitní závod mužů ovládl slovinský expres Tadej Pogačar, mezi ženami triumfovala Belgičanka Lotte Kopecky.
|Závod
|Datum a čas
|Vzdálenost (km)
|Výsledky
|Ženy Elite (časovka)
|22.9., 12:00
|29,9
|1. Brown (AUS) 39:16
2. Vollering (NED) +0:16
3. Dygert (USA) +0:56
|Muži Elite (časovka)
|22.9., 14:45
|46,1
|1. Evenepoel (BEL) 53:01
2. Ganna (ITA) +0:07
3. Affini (ITA) +0:55
27. Vacek +3:46
|Junioři (časovka)
|23.9., 09:15
|24,9
|1. Seixas (FRA) 28:08
2. Schoofs (BEL) +0:06
3. Van Kerckhove (BEL) +0:07
|Muži do 23 let (časovka)
|23.9., 14:45
|29,9
|1. Romeo Abad (ESP) 36:42
2. Soderqvist (SWE) +0:32
3. Christen (SUI) +0:40
41. Přidal +4:02
43. Rubeš +4:29
|Juniorky (časovka)
|24.9., 08:30
|18,8
|1. Ferguson (GBR) 23:49
2. Chladoňová (SVK) +0:35
3. Wolff (GBR) +0:37
24. Kaňkovská +2:02
|Štafeta týmů - mix
|25.9., 14:00
|53,7
|1. Austrálie 1:12:52
2. Německo +0:01
3. Itálie +0:08
|Juniorky (silniční)
|26.9., 10:00
|73,6
|1. Ferguson (GBR) 1:54:48
2. Ostiz (ESP) +0:00
3. Chladoňová (SVK) +0:00
15. Hezinová +2:25
63. Dubcová +7:45
77. Kaňkovská +10:08
90. Douděrová +13:04
|Junioři (silniční)
|26.9., 14:15
|127,2
|1. Finn (ITA) 2:57:05
2. Grindley (GBR) +2:05
3. Remijn (NED) +3:06
DNF - Bittman, Rejzek, Zahálka, Pešek, Šumpík
|Muži do 23 let (silniční)
|27.9., 12:45
|173,6
|1. Behrens (GER) 3:57:24
2. Svrček (SVK) +0:00
3. Segaert (BEL) +0:28
50. Kopecký +15:43
DNF - Vysočan, Přidal, Novák
|Ženy Elite (silniční)
|28.9., 12:45
|154,1
|1. Kopecky (BEL) 4:05:26
2. Dygert (USA) +0:00
3. Longo Borghini (ITA) +0:00
DNF - Nosková, Slaníková, Němcová
|Muži Elite (silniční)
|29.9., 10:30
|273,9
|1. Pogačar (SLO) 6:27:30
2. O’Connor (AUS) +0:34
3. van der Poel (NED) +0:58
20. Vacek +3:52
DNF - Boroš, Schlegel, Otruba
DNF = nedokončil.