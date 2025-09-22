MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Autor:
  5:59
Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o životy. Několik elitních závodníku tak šampionát raději vynechalo, obhájce zlata a největší hvězda Tadej Pogačar do Afriky dorazil. Program, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v přehledném textu.
Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě.

Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: AP

Trasa závodu mužů na MS v silniční cyklistice.
Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...
Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...
Belgičan Remco Evenepoel (vlevo) slaví titul mistra světa v časovce se třetím...
12 fotografií

Program MS v silniční cyklistice ve Rwandě:

Datum a časZávodVzdálenostVýsledky
21.9., 10:10Časovka - Ženy Elite31,2 km1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29
21.9., 13:45Časovka - Muži Elite40,6 km1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57
22.9., 10:35Časovka - Ženy do 23 let22,6 km
22.9., 13:35Časovka - Muži do 23 let31,2 km
23.9., 10:45Časovka - Juniorky18,3 km
23.9., 14:00Časovka - Junioři22,6 km
24.9., 12:30Časovka - Štafeta týmů - mix41,8 km
25.9., 13:05Silniční závody - Ženy do 23 let119,3 km
26.9., 08:00Silniční závod - Junioři119,3 km
26.9., 12:00Silniční závod - Muži do 23 let164,6 km
27.9., 08:20Silniční závod - Juniorky74 km
27.9., 12:05Silniční závod - Ženy Elite164,6 km
28.9., 09:45Silniční závod - Muži Elite267,5 km

Čeští závodníci na MS v silniční cyklistice 2025:

KategorieZávodník/závodniceÚčast v časovce
Muži EliteŠimon VaníčekNe
Michael BorošNe
Ženy Elitebez české účasti-
Ženy U23Julia KopeckýAno
Barbora NěmcováNe
Muži U23Alberto Carlo MontiAno
Martin BártaNe
Pavel NovákNe
Tomáš PřidalNe
Štěpán ZahálkaNe
JuniorkyAnna HanákováAno
Karolína ŠpicarováAno
Antonie CrmanováNe
Anežka KysilkováNe
JuniořiJakub ZaňkaAno
Filip NovákNe
Jiří RejzekNe

Kde sledovat MS v cyklistice 2025 živě v TV?

Přímé přenosy z mistrovství světa v silniční cyklistice nabídnou stanice ČT sport či a ČT 2. Sledovat je můžete i na platformě ČT sport Plus. Závody budou k vidění i na stanicích Eurosport 1 a 2, případně jeho internetové verzi HBO Max.

Trasy elitních závodů na MS v cyklistice 2025:

Trasy hlavních závodů jsou extrémně náročné. Kigali je hodně kopcovité město – trať je plná prudkých stoupání a technických sjezdů. Navíc leží v nadmořské výšce cca 1 500 m n. m.

Elite závod mužů

  • Měří 267,5 km a trať vede okolím hlavního města Kigali
  • Pojede se 15 stejných okruhů a jeden větší rozšířený
  • V rozšířeném okruhu závodníci vystoupají na Mont Kigali (5,9 km, 6,9 %) v nadmořské výšce 1 771 metrů.
  • Převýšení dává v součtu 5475 metrů.

Trasa závodu mužů na MS v silniční cyklistice.

Elite závod žen

  • Měří 164,6 km
  • Pojede se 11 stejných okruhů na podobné trati jako mužský závod
  • Nejtěžší prověrky přijdou zřejmě při stoupání na Côte de Kigali Golf (800 m, 8,1 %) a Côte de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %).
  • Celkové převýšení je 3350 metrů

Mapy všech závodů na MS v silniční cyklistice najdete ZDE.

Jak dopadlo MS v silniční cyklistice loni?

V roce 2024 se MS v silniční cyklistice konalo ve švýcarském Curychu. Elitní závod mužů ovládl slovinský expres Tadej Pogačar, mezi ženami triumfovala Belgičanka Lotte Kopecky.

ZávodDatum a časVzdálenost (km)Výsledky
Ženy Elite (časovka)22.9., 12:0029,91. Brown (AUS) 39:16
2. Vollering (NED) +0:16
3. Dygert (USA) +0:56
Muži Elite (časovka)22.9., 14:4546,11. Evenepoel (BEL) 53:01
2. Ganna (ITA) +0:07
3. Affini (ITA) +0:55
27. Vacek +3:46
Junioři (časovka)23.9., 09:1524,91. Seixas (FRA) 28:08
2. Schoofs (BEL) +0:06
3. Van Kerckhove (BEL) +0:07
Muži do 23 let (časovka)23.9., 14:4529,91. Romeo Abad (ESP) 36:42
2. Soderqvist (SWE) +0:32
3. Christen (SUI) +0:40
41. Přidal +4:02
43. Rubeš +4:29
Juniorky (časovka)24.9., 08:3018,81. Ferguson (GBR) 23:49
2. Chladoňová (SVK) +0:35
3. Wolff (GBR) +0:37
24. Kaňkovská +2:02
Štafeta týmů - mix25.9., 14:0053,71. Austrálie 1:12:52
2. Německo +0:01
3. Itálie +0:08
Juniorky (silniční)26.9., 10:0073,61. Ferguson (GBR) 1:54:48
2. Ostiz (ESP) +0:00
3. Chladoňová (SVK) +0:00
15. Hezinová +2:25
63. Dubcová +7:45
77. Kaňkovská +10:08
90. Douděrová +13:04
Junioři (silniční)26.9., 14:15127,21. Finn (ITA) 2:57:05
2. Grindley (GBR) +2:05
3. Remijn (NED) +3:06
DNF - Bittman, Rejzek, Zahálka, Pešek, Šumpík
Muži do 23 let (silniční)27.9., 12:45173,61. Behrens (GER) 3:57:24
2. Svrček (SVK) +0:00
3. Segaert (BEL) +0:28
50. Kopecký +15:43
DNF - Vysočan, Přidal, Novák
Ženy Elite (silniční)28.9., 12:45154,11. Kopecky (BEL) 4:05:26
2. Dygert (USA) +0:00
3. Longo Borghini (ITA) +0:00
DNF - Nosková, Slaníková, Němcová
Muži Elite (silniční)29.9., 10:30273,91. Pogačar (SLO) 6:27:30
2. O’Connor (AUS) +0:34
3. van der Poel (NED) +0:58
20. Vacek +3:52
DNF - Boroš, Schlegel, Otruba

DNF = nedokončil.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.28
  • 5.44
  • 11.80
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 2.58
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Prášek na spaní nezabral. Unavený Stráský: Škoda, že se pořadatelé nezamyslí

Od našeho zpravodaje v Japonsku Po prvním dni desetiboje plánoval, jak v neděli bude překonávat osobní rekordy. Jenže v noci nemohl pořádně zabrat, byl unavený, po náročné sezoně už cítil, že mu docházejí síly. „Takže nakonec vůbec...

22. září 2025  6:50

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o...

22. září 2025  5:59

Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Premium

Kdekdo čekal, že po Hvězdných válkách jedna se hned rozjede pokračování. Ronaldo a Messi out. Haaland a Mbappé in. Bylo by možná fajn, kdyby fotbal hned našel dva suverény, kteří se budou přetahovat...

22. září 2025

Skvělá odpověď. Čeští baseballisté po nezdařilém utkání porazili na ME obhájce

Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy obhájce titulu Španělsko 9:1 a výrazně se přiblížili ve skupině A prvním dvěma místům zajišťujícím přímý postup do čtvrtfinále. Tým trenéra Pavla...

21. září 2025  23:35

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Plavec Kratochvíl začal MS výhrou, Koupilová brala v Singapuru stříbro

Paralympijský vítěz z Paříže David Kratochvíl zahájil mistrovství světa handicapovaných plavců v Singapuru vítězstvím na trati 50 metrů volný způsob. Už v rozplavbě kategorie S11 překonal...

21. září 2025  21:04

Schick byl znovu u gólu. Leverkusen ale v nastavení přišel o výhru

Útočník Patrik Schick si připsal asistenci u gólu Leverkusenu, který ve 4. kole německé fotbalové lize v nastavení přišel o výhru nad Mönchengladbachem. Zápas skončil remízou 1:1. Union Berlín díky...

21. září 2025  20:59

Melichová se po návratu dostala do první desítky, v Alicante byla sedmá

Golfistka Jana Melichová se po operaci ploténky a roční zdravotní pauze vrátila na Ladies European Tour sedmým místem. Nejlepší kolo v Alicante předvedla na závěr, v neděli zahrála čtyři údery pod...

21. září 2025  20:44

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Arsenal ve šlágru s City remizoval 1:1, Bournemouth hrál s Newcastlem bez gólu

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy byl střet Arsenalu s Manchesterem City. Hosté od deváté minuty vedli po gólu Haalanda, za domácí zařídil v nastavení remízu Martinelli. Ještě předtím nastoupil...

21. září 2025  14:55,  aktualizováno  20:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.