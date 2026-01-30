MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Autor: ,
  6:00
Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni stříbrná juniorka Barbora Bukovská. Úřadující mistryně Evropy bude největší medailovou nadějí i tentokrát. Mezi muži do 23 let nechybí nový domácí šampion Kryštof Bažant. V našem textu najdete program závodů i informace o tom, kde je můžete sledovat.

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Jede to nejlepší, co momentálně ve všech kategoriích máme k dispozici,“ uvedl reprezentační trenér Michal Bednář.

Podle očekávání chybí v nominaci Václav Ježek, který by v kategorii do 23 let patřil do širšího okruhu favoritů. Kvůli potížím s kolenem však po mistrovství republiky ukončil sezonu.

Česká nominace na MS v cyklokrosu 2026

KategorieJména
Muži EliteMichael Boroš
Ženy EliteKristýna Zemanová
Muži U23Maximilián Kerl, Kryštof Bažant, František Hojka
Ženy U23Amálie Gottwaldová, Kateřina Hladíková
JuniořiAntonín John, David Svoboda, Tadeáš Pazourek, Eduard John
JuniorkyBarbora Bukovská, Lucie Grohová, Eva Drhová, Barbora Šíslová, Karolína Rothbauerová

Program MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu

DatumČasUdálostVýsledky
Pá 30. 1.13:30Smíšená štafeta (Team Relay)
So 31. 1.11:00Juniorky (ženy – junioři)
So 31. 1.13:00Muži do 23 let
So 31. 1.15:00Ženy Elite
Ne 1. 2.11:00Junioři (muži)
Ne 1. 2.13:00Ženy do 23 let
Ne 1. 2.15:00Muži Elite

Kde sledovat MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu📺

Světový šampionát v cyklokrosu poběží na programech České televize a na její webové platformě ČT sport Plus.

DatumČas (CET)Závod (MS 2026)Stanice (přímé přenosy)
Pá 30. 1. 202613:35Smíšená týmová štafetaČT sport
So 31. 1. 202611:05Ženy JuniorkyiVysílání / ČT sport Plus
So 31. 1. 202613:05Muži U23iVysílání / ČT sport Plus
So 31. 1. 202615:05Ženy EliteČT sport
Ne 1. 2. 202611:00Muži JuniořiiVysílání / ČT sport Plus
Ne 1. 2. 202613:05Ženy U23ČT sport
Ne 1. 2. 202615:05Muži EliteČT 2

Největší české naděje? Juniorky a Zemanová

Nejsilnější kategorií české výpravy jsou juniorky, na startu jich bude pět. „Tři holky jsme měli v první desítce na Evropě a vysoké ambice máme i na mistrovství světa,“ prohlásil trenér.

Největšími adeptkami na medaile jsou Barbora Bukovská s Lucií Grohovou. „Bára je jasná, na bednu patří. Na pódiu byla i teď na posledním svěťáku v Benidormu. I Lucka už byla na bedně ve Světovém poháru, takže když se všechno sejde, obě dokážou jet o medaili. Ale na desítku mají i další holky,“ věří Bednář.

V elitních kategoriích pojedou v nových dresech české reprezentace jen Zemanová a ostřílený Boroš.

Zemanová skvěle zvládla generálku, když vybojovala na závěr Světového poháru v nizozemském Hoogerheide životní druhé místo.

Překonala propast a září. I hvězdy už Zemanovou berou a na MS před ní varují

„Myslím, že Kristýna už se mezi elitu prodrala a dokazovala to během celé sezony,“ podotkl Bednář. Zemanová, kterou předčila jen hvězdná Nizozemka Puck Pieterseová, krotila přehnaný optimismus. „Pro mistrovství světa je to velká vzpruha, ale musím zůstat nohama na zemi. Nebyla tu kompletní špička, navíc každý závod jiný.“

Mezi mužskou elitou se pokusí vylepšit osobní maximum v podobě sedmé příčky z let 2017 a 2024 Michael Boroš. „V závěru sezony mi dělá opravdu radost. Je patrné, že jeho forma vzhledem k MS jde nahoru a pro Boryho je určitě cílem top 10. Jeho ambice ani nikam jinam nemůžu mířit. Ale kategorie mužů i žen je tak vyrovnaná, že člověk musí mít opravdu super den, aby mohl pomýšlet na své výsledkové maximum,“ konstatoval Bednář.

Přehled českých a československých medailí:

Zlato (20 medailí)

RokMístoJezdecKategorie
2014HoogerheideZdeněk Štybarelite
2011St. WendelZdeněk Štybarelite
2010TáborTomáš Paprstkajunioři
2010TáborZdeněk Štybarelite
2006ZeddamZdeněk Štybardo 23 let
2005St. WendelZdeněk Štybardo 23 let
2001TáborMartin Bínajunioři
1995EschenbachZdeněk Mlynářjunioři
1993CorvaKamil Ausbuherjunioři
1991GietenOndřej Lukešjunioři
1991GietenRadomír Šimůnekprofesionálové
1989PontchateauOndrej Glajzaamatéři
1988HägendorfKarel Camrdaamatéři
1984OssOndrej Glajzajunioři
1984OssRadomír Šimůnekamatéři
1983BirminghamRoman Kreuzigerjunioři
1983BirminghamRadomír Šimůnekamatéři
1982LanarvilyMiloš Fišeraamatéři
1981TolosaMiloš Fišeraamatéři
1980WetzikonRadomír Šimůnekjunioři

Stříbro (24 medailí)

RokMístoJezdecKategorie
2025LiévinBarbora Bukovskájuniorky
2024TáborKristýna Zemanovádo 23 let
2018ValkenburgTomáš Kopeckýjunioři
2016Heusden-ZolderAdam Ťoupalíkdo 23 let
2016Heusden-ZolderNikola Noskovádo 23 let
2009HoogerheideZdeněk Štybarelite
2008TrevisoZdeněk Štybarelite
2005St. WendelRadomír Šimůnek ml.do 23 let
2004PontchateauRoman Kreuziger ml.junioři
2001TáborRadomír Šimůnek ml.junioři
2001TáborTomáš Trunschkado 23 let
2001TáborPetr Dlaskelite
1994KoksijdeKamil Ausbuherjunioři
1993CorvaJaromír Friedejunioři
1992LeedsVojtěch Bachledajunioři
1992LeedsKarel Camrdaprofesionálové
1991GietenJiří Pospíšiljunioři
1990GetxoMiloslav Kvasničkaamatéři
1989PontchateauRadomír Šimůnekamatéři
1987Mladá BoleslavFrantišek Kloučekamatéři
1984OssMiloslav Kvasničkaamatéři
1982LanarvilyRadomír Šimůnekamatéři
1981TolosaMiloslav Kvasničkajunioři
1972PrahaMiloš Fišeraamatéři

Bronz (26 medailí)

RokMístoJezdecKategorie
2024TáborKryštof Bažantjunioři
2023HoogerheideKristýna Zemanovádo 23 let
2017BielesKateřina Nashženy
2013LouisvilleAdam Ťoupalíkjunioři
2011St. WendelKateřina Nashženy
2011St. WendelKarel Hníkdo 23 let
2008TrevisoLubomír Petrušjunioři
2007Hooglede-GitsJiří Polnickýjunioři
2004PontchateauMartin Zlámalíkdo 23 let
2003MonopoliZdeněk Štybarjunioři
2002ZolderZdeněk Štybarjunioři
2002ZolderTomáš Trunschkado 23 let
2001TáborJan Kuntajunioři
2001TáborDavid Kášekdo 23 let
2000St. MichielsgestelDavid Kášekjunioři
1998MiddelfartPetr Dlaskdo 23 let
1996MontreuilZdeněk Mlynářdo 23 let
1992LeedsJan Faltýnekjunioři
1988HägendorfDaniel Rechjunioři
1987Mladá BoleslavTomáš Portjunioři
1987Mladá BoleslavRoman Kreuzigeramatéři
1984OssRichard Kobernajunioři
1983BirminghamPeter Hricjunioři
1983BirminghamPetr Kloučekamatéři
1982LanarvilyRadovan Fořtjunioři
1977HannoverVojtěch Červínekamatéři


Výsledky

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
