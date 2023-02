Medailová nadílka. Cyklokrosařka Zemanová si dojela na MS pro bronz

Devatenáctiletá Zemanová kontrolovala od začátku dění v čele závodu. Brzy sice odjely dvě hlavní aspirantky na titul Van Anrooijová s Britkou Zoe Bäckstedtovou, ale Zemanová byla hned za nimi ve dvojičce s Marií Schreiberovou. Ve třetím ze šesti okruhů ale přišlo zaváhání Lucemburčanky a úřadující česká šampionka se jí rychle vzdálila o více než čtvrt minuty a náskok navyšovala.

Obhájkyně stříbra Van Anrooijová zvítězila nakonec před loňskou juniorskou šampionkou Bäckstedtovou o 33 sekund. Zemanová přijela třetí o dalších 59 sekund zpět. Posledním českým medailistou byl až dodnes Tomáš Kopecký, jenž získal mezi juniory v roce 2018 rovněž v Nizozemsku stříbro.

Skvělý start a zažehnaná krize

Sedmnáctiletý Ježek měl výborný start, dokonce nějakou dobu i vedl početný peloton čítající celkem 71 závodníků. Pak už se ale chopil taktovky velký favorit Bisiaux. Ježek dokončil první ze šesti okruhů na osmém místě, pak sice vypadl z první desítky, ale dokázal se do ní zase vrátit. Závod dokončil s mankem 48 sekund na vítěze, na bronz měl půlminutovou ztrátu.

„Starty mám tradičně dost dobré a i dnes se mi povedl. V průběhu závodu jsem měl malou krizi, ale pak jsem se zmátořil. Byl to pěkný závod. Myslím, že jsem zajel svůj průměrný výkon. Přece jenom to nebylo na sto procent toho, co jsem chtěl, ale desítka je pěkná,“ řekl Ježek v rozhovoru s novináři.

Bisiaux zvítězil s náskokem 11 sekund před domácím cyklokrosařem Sennou Remijnem, o dalších šest sekund zpět zůstal Belgičan Yordi Corsus.

Ve 13 hodin začne závod žen do 23 let, v 15 hodin pak završí program šampionátu očekávaný závod elitní kategorie mužů.