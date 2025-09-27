Španělka Ostizová vyhrála na MS po stříbru z časovky silniční závod juniorek

Osmnáctiletá Ostizová šla do závodu nejen jako vicemistryně světa z časovky, ale také jako obhájkyně loňského stříbra ze silničního závodu v Curychu. O triumfu rozhodla v závěru, poté co byla nejsilnější ze třináctičlenné čelní skupiny. Stříbro si vyjela Italka Chantal Pegolová, bronz Švýcarka Anja Grossmannová.
„Věnuji tohle vítězství všem v naší zemi, mé rodině, celé naší reprezentaci. Musela jsem si během závodu dávat velký pozor, v závěru to byl velmi těžký spurt, na který jsem se hodně soustředila a šetřila. Po druhém místě před pár dny je to něco neuvěřitelného,“ uvedla Ortizová pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).
Špicarová zopakovala umístění z časovky, na vítězku ztratila minutu a čtvrt. Na 42. příčce dojela Anežka Kysilková, čtyři místa za ní figurovala Antonie Cermanová, Anna Hanáková závod nedokončila.
Ve 12:05 odstartuje závod elitní ženské kategorie.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda) - závod s hromadným startem:
Juniorky (74 km): 1. Ostizová (Šp.) 2:09:19, 2. Pegolová (It.), 3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas, ...25. Špicarová -1:15, 42. Kysilková -8:32, 46. Cermanová -12:14, A. Hanáková (všechny ČR) nedokončila.
