Hvězdný Slovinec Tadej Pogačar skončil čtvrtý se ztrátou 2:37 minuty na vítěze a první světové medaile v časovce se nedočkal. Evenepoel, který startoval jako poslední o dvě a půl minuty po něm, čtyřnásobného šampiona Tour de France kousek před cílem čtyřicetikilometrového závodu předjel.
Premiéra cyklistického MS v Africe: Časovku ovládla Švýcarka Reusserová
Pětadvacetiletý Belgičan zopakoval vítězství z Glasgow a Curychu. Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.
Připravujeme podrobnosti...
MS v silniční cyklistice v Kigali
časovka
Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57
Ženy elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29