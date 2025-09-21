Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel

Autor: ,
Aktualizujeme   17:25
Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal potřetí za sebou mistrem světa v časovce. V Kigali vyhrál suverénně o více než minutu před Australanem Jayem Vinem a překvapením závodu krajanem Ilanem Van Wilderem.
Belgičan Remco Evenepoel slaví třetí titul mistra světa v časovce v řadě.

Belgičan Remco Evenepoel slaví třetí titul mistra světa v časovce v řadě. | foto: AP

Belgičan Remco Evenepoel slaví třetí titul mistra světa v časovce v řadě.
Slovinec Tadej Pogačar na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě.
Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě.
Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě.
9 fotografií

Hvězdný Slovinec Tadej Pogačar skončil čtvrtý se ztrátou 2:37 minuty na vítěze a první světové medaile v časovce se nedočkal. Evenepoel, který startoval jako poslední o dvě a půl minuty po něm, čtyřnásobného šampiona Tour de France kousek před cílem čtyřicetikilometrového závodu předjel.

Premiéra cyklistického MS v Africe: Časovku ovládla Švýcarka Reusserová

Pětadvacetiletý Belgičan zopakoval vítězství z Glasgow a Curychu. Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.

Připravujeme podrobnosti...

MS v silniční cyklistice v Kigali

časovka

Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57

Ženy elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. K. VaryHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 4.00
  • 1.65
  • 5.00
Hradec Kr. vs. KometaHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.02
  • 20.00
  • 70.00
Vítkovice vs. SpartaHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.60
  • 2.60
  • 2.60
Plzeň vs. PardubiceHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Plzeň vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.30
  • 5.60
  • 9.00
Č. Budějovice vs. TřinecHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 9.00
  • 6.00
  • 1.27
Liberec vs. KladnoHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.41
  • 5.40
  • 6.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

ONLINE: Šlágr City proti Arsenalu, Bournemouth remizoval s Newcastlem

Sledujeme online

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy je střet Arsenalu s Manchesterem City, který má výkop v 17.30 a sledujeme ho v podrobné reportáži. Ještě předtím, od 15 hodin, nastoupil Bournemouth proti...

21. září 2025  14:55,  aktualizováno  17:32

ONLINE: Kometa ztrácí, gól Sparty proti Vítkovicím neplatí. Třinec vede s lídrem

Sledujeme online

Šesti zápasy šestého kola pokračuje hokejová extraliga. Nedělní program začíná soubojem mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary od 15.30. O půl hodiny později startuje duel Hradce Králové s...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  17:27

Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel

Aktualizujeme

Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal potřetí za sebou mistrem světa v časovce. V Kigali vyhrál suverénně o více než minutu před Australanem Jayem Vinem a překvapením závodu krajanem Ilanem Van...

21. září 2025  17:25

ONLINE: Liberec - Slavia 1:1, tři minuty před koncem srovnává hostující Kušej

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů chtějí vrátit do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole hrají v Liberci, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné...

21. září 2025  17:24

Proti favoritkám bez šance. Házenkářky schytaly v přípravě debakl s Norkami

České házenkářky na závěr přípravného turnaje čtyř zemí O štít města Chebu v přímém souboji o celkové prvenství utrpěly debakl 15:37 s úřadujícími olympijskými vítězkami a mistryněmi Evropy Norkami....

21. září 2025  17:12

Italové jsou ve čtvrtfinále MS volejbalistů, úřadující šampioni porazili Argentinu

Obhájci titulu Italové postoupili na mistrovství světa volejbalistů na Filipínách do čtvrtfinále a dál drží naději na zisk pátého zlata v historii. Svěřenci trenéra Ferdinanda De Giorgiho v...

21. září 2025  11:38,  aktualizováno  16:46

Velké ceně Ázerbájdžánu F1 suverénně vládl Verstappen, lídr Piastri havaroval

Start z prvního místa a suverénní jízda daleko před všemi soupeři. Max Verstappen v Ázerbajdžánu deklasoval konkurenci a vyhrál druhý závod F1 za sebou. Na druhém místě projel cílem George Russell s...

21. září 2025  12:40,  aktualizováno  16:21

Další rekord Kratochvílové překonán. Hrubá je 12., desetibojaři mimo desítku

Atletické mistrovství světa v Tokiu vyvrcholily posledními disciplínami. Výškařka Michaela Hrubá zdolala pouze základní výšku 188 centimetrů a skončila dvanáctá. Desetibojaři Vilém Stráský a Ondřej...

21. září 2025  10:30,  aktualizováno  16:19

Kopecký je pojedenácté šampionem MČR, pomohl si triumfem na Rallye Pačejov

Automobilový jezdec Jan Kopecký ovládl popáté v kariéře Rallye Pačejov a získal jedenáctý titul mistra České republiky. Druhý skončil v závěrečném závodě seriálu s odstupem šesti sekund Filip Mareš,...

21. září 2025  14:35,  aktualizováno  16:09

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

21. září 2025  16:08

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 33 067 volných pozic

Reshtenko na olympiádu nepostoupil, v kvalifikaci krasobruslařů skončil osmý

Český krasobruslař Georgii Reshtenko účastnické místo na zimních olympijských hrách v příštím roce nezískal. Na dodatečné kvalifikaci v Pekingu obsadil osmou příčku se ztrátou 3,92 bodu na poslední...

21. září 2025  16:04

Italky obhájily triumf v BJK Cupu. Ve finále ve dvouhrách smázly americké favoritky

Italské tenistky obhájily titul v Poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Šen-čenu porazily USA 2:0 už po dvouhrách a trofej v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup získaly pošesté. Zopakovat...

21. září 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.