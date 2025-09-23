Juniorský titul v časovce bere Arensová, nejlepší z Češek byla ve Rwandě Špicarová

Časovku juniorek na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali vyhrála Nizozemka Megan Arensová před Španělkou Paulou Ostizovou, třetí byla Norka Oda Aune Gissingerová. Češky se neprosadily, Karolína Špicarová obsadila 25. místo, Anna Hanáková byla 34.

Karolína Špicarová v časovce na MS ve Rwandě. | foto: Profimedia.cz

Osmnáctiletá Arensová si pro zlato dojela s přehledem, 18,3 kilometru dlouhou trať zvládla v čase 25:47. Ostizová, která byla loni na MS v Curychu druhá v závodě s hromadným startem, si vyjela další stříbro se ztrátou 35 sekund, jen o dvě sekundy pomalejší byla Gissingerová.

Úřadující česká juniorská šampionka ze souboje s chronometrem Špicarová ztratila na Arensovou přes dvě a půl minuty. Hanáková zaostala za vítězkou skoro o čtyři minuty.

„Byla to opravdu těžká časovka, pro juniorskou kategorii docela dlouhá, navíc s velkým převýšením. Už když jsme si projížděly trať, tak jsem si říkala, že to bude peklo. A nakonec také bylo. Vzalo to hodně sil, ale snad je znovu najdu na silniční závod,“ řekla Špicarová po své premiéře na MS České televizi.

Ve 14:00 odstartuje závod juniorů, české barvy bude hájit Jakub Zaňka.

MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)

časovka

Juniorky (18,3 km): 1. Arensová (Niz.) 25:47, 2. Ostizová (Šp.) -35, 3. Gissingerová (Nor.) -37, ...25. Špicarová -2:40, 34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58

14:00 junioři

Témata: Paula Ostiz, Curych
