Juniorský titul v časovce bere Arensová, nejlepší z Češek byla ve Rwandě Špicarová

Osmnáctiletá Arensová si pro zlato dojela s přehledem, 18,3 kilometru dlouhou trať zvládla v čase 25:47. Ostizová, která byla loni na MS v Curychu druhá v závodě s hromadným startem, si vyjela další stříbro se ztrátou 35 sekund, jen o dvě sekundy pomalejší byla Gissingerová.
Úřadující česká juniorská šampionka ze souboje s chronometrem Špicarová ztratila na Arensovou přes dvě a půl minuty. Hanáková zaostala za vítězkou skoro o čtyři minuty.
„Byla to opravdu těžká časovka, pro juniorskou kategorii docela dlouhá, navíc s velkým převýšením. Už když jsme si projížděly trať, tak jsem si říkala, že to bude peklo. A nakonec také bylo. Vzalo to hodně sil, ale snad je znovu najdu na silniční závod,“ řekla Špicarová po své premiéře na MS České televizi.
Ve 14:00 odstartuje závod juniorů, české barvy bude hájit Jakub Zaňka.
MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)
časovka
Juniorky (18,3 km): 1. Arensová (Niz.) 25:47, 2. Ostizová (Šp.) -35, 3. Gissingerová (Nor.) -37, ...25. Špicarová -2:40, 34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58
14:00 junioři